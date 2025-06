Miguel Bosé confiesa que algún día volverá a España pero advierte: "Es necesario un cambio de sistema"

Miguel Bosé ha concedido una entrevista a la revista Esquire coincidiendo con el arranque de su nueva gira por España, Importante Tour, tras varios años alejado de los escenarios. El artista, que en los últimos cinco años ha dado infinidad de titulares, se sincera sobre el momento profesional por el que está pasando, el personal -siendo la familia lo más importante en su vida-, y la situación política en España.

El cantante vive en México aunque reconoce que "España es mi patria": "Yo tengo necesidad de sentir mi patria a pesar de que nos quieran dividir. Es mi casa, mi raíz. Y algún día volveré. Yo soy muy patriota". Sobre la situación política que atraviesa nuestro país, asegura que "me duelen algunos españoles, algunos grupos: llámense partidos, gobiernos.. me duelen y me tocan los cojones". "Hice mi última campaña en los años 90, me arrepentí muchísimo de haberla hecho. No creo en la partitocracia. Creo que es necesario un cambio de sistema", añadió.

Sobre su familia

El cantante es padre de cuatro hijos fruto de su relación con Nacho Palau, aunque en la actualidad conviven con el solo dos: Diego y Tadeo. "La familia no es solo unos padres, unos hijos, unos hermanos, unos abuelos… Es más que todo eso. Es epigenética, es sanación. Es fortaleza", reconoce.

Sin embargo, el concepto de familia tal y como la conocemos está en peligro y "están tratando de destruirla". "Esa imbecilidad globalista y woke que está haciendo lo posible por destruir a la familia. Pero ya nos estamos dando cuenta de la farsa y del peligro de estas propuestas. De estas ideologías que realmente son una involución. Cuando empiezas a perder parte de tu familia empiezas a sufrir de verdad. Todavía no somos lagartijas para que nos salga la cola que perdemos", confiesa.

Para él la paternidad fue "un salvavidas": "Había una serie de responsabilidades a las que no podía fallar y que me obligaban a estar donde tenía que estar. Bueno, la palabra correcta no es ‘obligaban’. Porque me di cuenta de que lo que más me gusta en la vida, por encima de la música o de la biología marina, es ser papá. Me gusta mucho, no es ningún esfuerzo. Mis hijos crecen de manera natural rodeados de amor y de autoridad".