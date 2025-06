Sonsoles Ónega incomoda a Paloma García Pelayo preguntándole por su marido en directo

La vida privada de los colaboradores de televisión especializados en prensa rosa suele ser un misterio y de algunos como Paloma García Pelayo, está especialmente blindada. La periodista es de lo más discreta, por eso vivió un momento muy incómodo con Sonsoles Ónega durante la emisión de su programa el pasado martes.

La presentadora y los tertulianos se encontraban hablando de la boda de Claudia Ula, hija de Raquel Revuelta, con su novio de toda la vida, momento en el que Sonsoles desvió la conversación para preguntar a Paloma por su vida sentimental. "¿Estás casada de toda la vida?", preguntó, a lo que la periodista contestó visiblemente incómoda: "De toda la vida". García Pelayo está casada con Arturo Jiménez Boixeda, un trabajador de banca con el que tiene dos hijas que se mantiene al margen del mediático trabajado de su mujer.

Acostumbrada a hablar de los demás pero no de ella misma, Paloma no sabía dónde meterse: "¿Era necesario esto?". Aunque trató de cambiar de tema rápidamente, finalmente cedió y desveló que lleva 30 años casada con su marido, un detalle que no dejó satisfecha a Sonsoles, que continuó con el interés. "Hace muchos años, ¿de verdad vais a seguir preguntando esto?", trató de concluir Paloma, que sentenció la conversación diciendo: "estoy enamorada y feliz".

Fue Pilar Vidal la que trató de quitar tensión al momento asegurando que Jiménez Boixeda "está muy bueno" y "no me importaría robárselo". "Tengo una máxima, busca, compara y si encuentras algo mejor…", remató Paloma.