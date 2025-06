Isa Pantoja y Asraf presentan a su hijo Cairo con dos grandes ausencias

6 / 8

Una felicidad que Isa no ha querido empañar hablando sobre si su madre la ha felicitado o no por su maternidad: "No me vas a mencionar a ella hoy, ¿eh? O sea, no", ha suplicado, dejando claro que su distanciamiento de la tonadillera no va a enturbiar este momento tan especial de su vida. Y aunque ha confirmado con un gesto de asentimiento que ha recibido muchas felicitaciones, ha evitado desvelar si la de su hermano Kiko Rivera ha sido una de ellas.