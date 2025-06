Alejandra Rubio emite un comunicado urgente tras su visita a la cárcel de Turín: "Me siento tremendamente incomprendida"

Alejandra Rubio continúa en el punto de mira después de la publicación de un vídeo donde Carlo Costanzia publicara un vídeo donde ambos felicitaban, desde la cárcel de Turín, a Pietro Costanzia por su cumpleaños. Desde entonces, la hija de Terelu Campos ha recibido aluvión de críticas por dicho vídeo. Alejandra, por su parte, lo justificaba en el programa 'Vamos a ver' donde colabora, y donde no ha dudado en enfrentándose a los colaboradores con una actitud defensiva.

El presentador del programa, Joaquín Prat no ha dudado en llamarle la atención de forma muy clara: "A ver si ya de una vez te ubicas. Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya". A raíz de estas palabras de Prat, sumado a las críticas recibidas, Alejandra ha emitido un comunicado en sus historias de Instagram donde explica cómo se siente:

"Voy a escribir porque hablar nerviosa ya hemos comprobado todos que no es lo que mejor se me da. A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte", comienza. A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida, en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos. Entiendo que a mucha gente le sorprenda, que le moleste o que le inquiete ver ciertas cosas o que simplemente sea un reproche porque ‘yo no vendo mi vida’ y lo sigo demostrando. Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta (ni de ninguna a excepción de la noticia de mi embarazo)".

La colaboradora de 'Vamos a ver' proseguía diciendo que "No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atarme (nos). Al final, en vez de recibir una mano tendida recibo un guantazo ante situaciones complicadas, a veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso", se ha quejado Alejandra.

Más allá de esto, Alejandra Rubio reconoce haber llegado a su límite y muestra su hartazgo ante lo que está ocurriendo. "Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí, yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande, porque a veces en este mundo hace falta tenerla y así no permitirse sentir más dolor", ha comentado.

"Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (qué muchas veces no es la correcta) pero eso es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo. No he tenido mi mejor año. Pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte aprender mis errores. Esto no es una justificación simplemente una forma expresar algo qué muchos les costará entender porque nunca muestro todo dé mí poca gente me conoce realidad y eso nunca juega favor", finaliza Alejandra, cuya presencia en los platós de TV es para hablar de crónica social, y que es famosa desde que nació.