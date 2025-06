Miss Asturias responde a Iker Casillas tras afirmar que no la conoce: "Le animo a que me denuncie"

Valerín contra el mundo: llama tránsfobo y corrupto a Ábalos después del post en X que escribió el ex ministro. La joven colombiana ha compartido en su cuenta oficial de Instagram: "Has demostrado ser un cerdo en mayúsculas", dice una publicación. Tan indignada está que incluso se plantea emprender acciones legales contra Ábalos por un supuesto delito de odio, un escenario que no haría más que complicar ya de por sí difícil situación legal del exministro.

Pero no solo Ábalos ha sido el foco de su las críticas de Valeri. Ayer se revolvió en Instagram contra Sheila Casas, sugieriendo que Escassi y Sheila tienen mucho en común: "No entiendo por qué opina de algo que usted no sabe ni me ha servido de colchón. No creo en tu relación porque juntos tienen mucha tela que cortar y mejor hágase a un lado y preocúpese por su ‘novio’. No eres un angelito, bastante información me llega de usted".

Iker Casillas niega haber visto en su vida a Miss Asturias más treinta: "qué barato cuesta decir tanta gilipollez", desmintiendo así el relato de Claudia Montes: "No he visto en mi vida a esta mujer. Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo!", ha escrito en su cuenta de X. Unas palabras que Claudia ha comentado: "Ya verás la bronca que le voy a pegar ahora, le animo a que me denuncie".

Miss Asturias +30 asegura que hablaba con Iker Casillas por Instagram. OKDIARIO ha podido comprobar como se intercambiaban mensajes incluso después del estallido del caso Koldo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se han trasladado a la cárcel de Turin para felicitar el cumpleaños a grito pelado a Pietro, uno de los hermanos de Carlo, donde no faltaron los petardos. Los dos han colgado en sus redes el vídeo en el que Carlo y Alejandra, y esta se ha defendido de todas las críticas y su respuesta, como siempre, ha sido airada diciendo que las críticas le importan un pimiento.

Rocío Flores rompe su silencio después del reencuentro con su madre el lunes 23 en la Audiencia Provincial de Madrid, y lo ha hecho para agradecer los apoyos y explicar cómo está. Con una historia de Instagram ha comentado: "Buenos días. De vuelta a casa después de haber pasado unos días muy difíciles para mí. "Solo quiero intentar retomar mi vida con la 'normalidad' que me toca ahora. Gracias de todo corazón por los mensajes de apoyo, sabéis mi postura en este tema", concluyó.