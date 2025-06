Paula Echevarría se arrepiente del posado con su hija Daniella

Daniella Bustamante, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, debutó en una alfombra roja a principios de junio en los Elle Style Awards en compañía de su madre bajo una gran expectación y acaparando todas las miradas. A punto de cumplir 17 años, la joven decidió dar el paso y ponerse en el foco mediático de forma sutil y, como no podía ser de otra manera, custodiada por su famosa madre.

La decisión de posar en el photocall fue de la propia Daniella, tal y como explicó la actriz en un post de Instagram. "Ayer Elle Spain me entregó un premio que me hizo mucha ilusión. Estuve acompañada por mi hija, que no fue en calidad de nada más que de una hija que acompaña a su madre a recibir un premio. Posamos juntas, fue su decisión, y la vivió con ilusión y orgullo por su madre. Y para mí, verla ahí a mi lado, tan segura de sí misma, fuerte y luminosa fue mi verdadero premio", escribió.

Sin embargo, parece que Paula se arrepiente de haber dado ese paso con su hija. En declaraciones al portal Divinity, la actriz explicó que está "un poco arrepentida" de la aparición mediática de Daniella por la gran repercusión que tuvo en los medios de comunicación. "No le di ningún tipo de importancia, pero no creo que vuelva a ocurrir en mucho tiempo, la verdad", confesó.

"Luego me arrepentí un poco pero porque de repente me dio como vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta. ¿Si lo volvería a hacer? Diría que sí porque fue precioso para ella y para mí y cuanto más veo las fotos y los vídeos más me gusta ese momento. Cómo me miraba buscando la complicidad y tenerla a mi lado en una noche tan especial para mí era como un sueño. Pero por otro lado, ¿qué necesidad de ponerla ahí a los pies de los caballos? Ninguna", aseguró.