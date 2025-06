Desgracias, amores y desamores en la familia de Simeón de Bulgaria

Dos noticias relacionadas con la familia de Simeón de Bulgaria, exiliada desde comienzos de la década de los 50 del pasado siglo en España, han aparecido estos días pasados en la prensa de nuestro país, aunque su naturaleza informativa sea diferente. Una de ellas, relacionada con una de las propiedades de quien fuera heredero de la corona búlgara, que junto a otras muchas fue requisada por el régimen comunista que acabó en 1946 con la monarquía de ese país: el antiguo palacio conocido como "La Villa del Zar", que Simeón II acaba de poner a la venta. Y el otro asunto tiene carácter sentimental, relacionado con la supuesta separación matrimonial del cuarto de sus hijos, Konstantin. Varios medios han dado por cierta la crisis de la pareja que mantiene desde hace treinta y un años con su esposa, María García de la Rasilla. Crisis sí que la han tenido pero la propia María, se ha servido de la revista "¡Hola!" para desmentir la ruptura matrimonial. Y, además de lo contado, quede también dicho aquí que Simeón II cumplió ochenta y ocho años el pasado 16 de junio.

Hace ya tiempo que en muchas publicaciones de nuestro país, muy en concreto las revistas del corazón, empezando por "¡Hola!", cuanto concierne al entorno de Simeón lo señalan como propio de la Familia Real de Bulgaria. Pero en puridad la monarquía búlgara fue derrocada como decíamos hace casi ochenta años y no parece que retorne. Y dado los años que vive el heredero de aquella corona, exiliado en nuestro país, -setenta y cinco-, su título no deja de ser, digamos honorífico, y el de sus hijos, príncipes, ídem de ídem. Aunque la familia, por su tradición monárquica, los mantengan. Nada de ello, desde luego, significa desairarlos, todo lo contrario. Aunque hay dos circunstancias que los retrata. La más cercana en el tiempo, cuando en 2001 Simeón regresó a su país, fundó el Partido Movimiento Nacional con su nombre, ganó las elecciones, convirtiéndose en Primer Ministro de un régimen republicano. Lo nunca visto en las Cortes europeas. La otra cuestión que Simeón tuvo que aceptar fue cuando se desposó con la española Margarita Gómez-Acebo. Dada la religión ortodoxa del novio, y en aquella España de principio de los años 60, la buena sociedad madrileña en particular, de la antigua nobleza sobre todo, ninguneó a la pareja, a la vez que el régimen franquista prefería que la prensa española no les diera demasiada cobertura en sus páginas, comenzando por su boda, apenas reflejada en ellas, sólo una página en "¡Hola!".

Retrocedamos al pasado de Bulgaria cuando el rey Boris III murió de manera repentina, envenenado, el 28 de agosto de 1943. Hacía poco que se había entrevistado con Hitler. Corrió el rumor de que el dictador nazi no fue ajeno a ese abrupto final. Inmediatamente, su heredero, Simeón, fue nombrado a los seis años de edad para ocupar el trono búlgaro; tuvo por supuesto un príncipe regente. Las tropas soviéticas ocuparon poco después el país, donde se instaló un régimen comunista. Era septiembre de 1946 cuando se instituyó la república en tanto la Familia Real se encaminaba al exilio. Primero en Alejandría, Egipto, para luego acabar en Barcelona, San Lorenzo del Escorial y, finalmente, Madrid.

Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo

Hizo Simeón sus estudios en el Liceo Francés de la capital de España, luego ingresó en la Universidad. Y su vida íntima dio un rumbo al conocer a una joven de la llamada entonces buena sociedad madrileña, Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, dos años mayor que él (en enero último cumplió los noventa). Perteneciente a una familia cristiana, de las de muy estricta moral católica. Cuando se casaron, al ser el esposo, como decíamos, practicante de la religión ortodoxa, esos aristócratas que ni quisieron asistir al enlace, pusieron el grito en el cielo. La España católica a machamartillo de la época en su mejor expresión. Ni qué decir que durante el noviazgo, ya hubo quienes no se dignaban invitarlos en sus señoriales casas, ni cruzar saludos, que no fueran a veces simplemente forzados y protocolarios.

Hubo por cierto tres ceremonias nupciales de la pareja. La primera en casa de la novia, de índole privada, otra en el Palacio Arzobispal de Madrid, oficiada por el arzobispo de Madrid-Alcalá Eijo Garay, y una tercera, definitiva, en Vevey (Suiza) de carácter ortodoxo, a la que no asistió ningún familiar de la desposada, cuyos padres habían sido asesinados durante la guerra civil. Estuvieron presentes, y también en el banquete en Lausana, Faruk, ex rey de Egipto, Miguel de Grecia, un Romanov, y una pareja española, la formada por el matrimonio Gutiérrez Calderón, ella la compositora y poeta Fina, que siempre usó el apellido de su marido.

María García de la Rasilla y Konstantin de Bulgaria

El amor se impuso por encima de todas aquellas rencillas y desdenes antes referidos. Y en Madrid, el matrimonio disfrutó de una gran felicidad, aumentada cuando fueron llegando sus hijos, cinco en total. Simeón II, dotado de una gran inteligencia, supo superar la constante nostalgia de su país, el deseo de retornar a él, fuera o no para ocupar aquel trono ya vacío. Y en cuanto a sus ingresos, mantuvo dignamente su hogar gracias a los negocios que fue emprendiendo y a su trabajo en la filial española de la multinacional Thomson. Por parte de su madre, hija del rey Víctor Manuel de Italia, se decía que había heredado parte de la fortuna de los Saboya, que el gobierno italiano, según resolución judicial, hubo de devolverles.

Por orden de nacimiento, quien primero vino al mundo de los hijos de Simeón y Margarita, fue Kardam, en 1962. Entre otras ocupaciones trabajó en una compañía telefónica. Casado con Miriam Ungría y López, padres de dos hijos. Un desgraciado accidente cuando viajaban en coche de regreso de la sierra Norte de Madrid, acabó con la vida del príncipe de Tirnovo, título que le regaló su progenitor. Permaneció en coma desde 2008 hasta que en 2015 se apagó su vida en el hospital madrileño de Sanchinarro. Contaba cincuenta y dos años. Su viuda rehízo su vida tiempo más tarde casándose con un príncipe jordano, primo del rey Abdalá II. Miriam continuó, no obstante, relacionándose con la familia de quien fue su esposo y asistió conmovida en abril de 2024 al acto fúnebre en la cripta búlgara de la localidad de Vran, donde fueron trasladados desde Madrid los restos del infortunado Kardam.

Kyril es el segundo hijo de Simeón y Margarita, cuyo nacimiento se produjo en 1964. Físico de carrera, se ha venido dedicando a las finanzas y la banca privada. Su boda muy celebrada en las revistas del corazón, pues la novia era la musa de Valentino, Rosario Nadal. Tuvieron tres hijos y una de ellos, Mafalda, ha probado suerte como cantante pop. Veinte años después de su unión se divorciaron. Cada uno siguió su camino y que sepamos, él, después de varios romances, se enamoró de la empresaria Katharine Butle.

Kubrat es el tercero de estos hermanos, nacido en 1965. Casado con Carla Soledad Royo-Villanova. Médico de profesión, especializado en cirugía, padre de tres hijos, dos de los cuáles también se decantaron por ejercer la Medicina.

Konstantin, licenciado en Empresariales, ha ejercido en los últimos años con puestos importantes en la banca internacional. Es padrino de la infanta Sofía, muy amigo del Rey Felipe, relación que también comparten sus hermanos. Nacido en 1967. A sus cincuenta y siete años, su matrimonio con María García de la Rasilla, de cincuenta y cinco, estaba atravesando algunos problemas, que aprovecharon ciertos medios para dar por sentado que iban a separarse, lo cual ha resultado incierto. Precisamente se encontraban a punto de celebrar su trigésimo primer aniversario nupcial. Son padres de dos mellizos.

Finalmente nos ocupamos de Kalina, (1972), la única hija de Simeón y Margarita, quien en 1996 decidió irse a vivir a Bulgaria, donde se casó con el explorador Antonio José (Kitin) Muñoz y Valcárcel, aventurero, muy popular en las revistas. Como a su modo y manera es su mujer, un tanto anárquica en su carácter, bohemia y parece que poco interesada en sus ancestros monárquicos, aunque ostente el título de condesa de Murany.

Simeón II por fin, cumplió su sueño de regresar a Bulgaria., el 25 de mayo de 1996, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que le ofreció su íntimo amigo, don Juan Carlos de Borbón. Recuperó entonces la ciudadanía búlgara y algunas propiedades expoliadas a su familia medio siglo antes. Y en 2001 optó por presentarse a las elecciones legislativas como líder de un partido que fundó con su nombre y el de Movimiento Nacional. Resultó nombrado Primer Ministro, que ostentó hasta que en 2005 perdió las elecciones. Caso único de un ex rey que acabó presidiendo un gobierno republicano. Rareza en las Cortes europeas.

Dejó entonces la política activa, publicando en francés sus memorias en 2014. Su vida ya ha sido desde entonces más plácida junto a su esposa, y aunque reteniendo para sí su título de Zar de Bulgaria no dejó de pleitear para ver la manera de que la justicia de su país le fuera devolviendo muchas más propiedades, a lo que nunca ha querido jamás renunciar.