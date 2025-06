Isa Pantoja cuenta la realidad de su posparto: "Nunca pensé que me pasaría esto"

Una semana después de convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo -el primero junto a Asraf Beno- Isa Pantoja ha contado a través de sus redes sociales cómo está viviendo esta nueva etapa siendo uno más en casa y, sobre todo, ha querido expresar cómo está siendo su posparto, ese que muchas veces puede llegar a ser muy complicado para muchas mujeres tras dar a luz.

Y es que a pesar de estar más feliz que nunca, y de haber cumplido un sueño con la llegada de Cairo a sus vidas, la hija de Isabel Pantoja reconoce lo complicado que está siendo gestionar "la montaña rusa de sentimientos" encontrados, chocando directamente su alegría por tener a su bebé en brazos con su "melancolía" por lo que echa de menos estar embarazada.

Fue el pasado 22 de junio cuando dio a luz a su segundo hijo en el Hospital San Rafael de Cádiz, "Me llevo al mejor regalo de la vida en brazos" comentaba en redes con un video de los dos en el hospital y es que a pesar de estar a pocas horas de dar a luz, ha querido compartir con sus seguidores cómo se ha sentido en todo momento.

"Nunca pensé que me pasaría esto"

Después de una pequeña reflexión a través de sus historias de Instagram, hizo un video en el que contaba más detalladamente su experiencia, "Nunca pensé que me pasaría esto, por lo menos estos siete días que es lo que estoy experimentando". Explicaba a sus seguidores la dualidad de los sentimientos que está experimentando "Tengo una felicidad increíble, miro a mi familia y estoy súper feliz", pero a la vez las sensaciones de tristeza que siente "quizás de lo bonito que es, me sale llorar, y luego tengo los momentos de bajón en los que recuerdo mi embarazo"

También ha explicado los momentos más "pesados" del embarazo y de cómo aun así, se queda con lo bueno hasta el punto de llegar a idealizarlo: "No he podido desinstalar la aplicación de embarazo, veo fotos de mi tripa, veo videos de cómo idealicé y que al final ha salido todo como yo quería. Llegó un momento en el que me dolía muchísimo la espalda, para dormir lo pasaba muy mal, aun así es como si hubiera olvidado todas esas cosas".

Al compartir la experiencia son muchos los que le han escrito contando cómo lo vivieron ellos "muchos de vosotros me habéis dicho que ánimo, que son las cosas de la cuarentena, y yo supongo que será eso , las hormonas. Yo no quiero estar así, yo quiero estar feliz siempre", contaba tajantemente.

"Todo el mundo sabe que el posparto es duro, y que tienes que recuperarte física y psicológicamente. Mi cuerpo ha estado durante 9 meses creando vida y ahora tiene que recuperarse para poder estar para mis chicos". Terminaba reafirmando la "montaña rusa de sentimientos" que le hacen pensar una cosa y la contraria a la vez, "Quiero congelar el tiempo, siento que se me escapa". "Me gustaría que todo se quedara así y obviamente eso es imposible, las cosas tienen que avanzar, ellos tienen que ir creciendo", comentaba.

"Ahora mismo estoy aquí, no me puedo quitar todos estos pensamientos de la cabeza pero confío en que poco a poco pueda disfrutarlo mucho más, que es lo que estoy haciendo, vivir todo de forma intensa", concluía, visibilizando así la realidad de muchas de las madres en sus pospartos.