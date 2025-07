Cayetano Rivera emite un comunicado tras su detención: "Los hechos no ocurrieron como se ha insinuado"

La sorprendente noticia de la detención de Cayetano Rivera después de haber protagonizado un altercado con la policía, por el cual acabó detenido en la madrugada del domingo en un local de comida rápida ubicado en el centro de Madrid, ha causado un gran revuelo.

Después de un problema con los empleados del local, intervinieron los agentes policiales, que acabaron llevándose al diestro a la comisaría por un supuesto delito de resistencia a la autoridad y desobediencia. Aunque el asunto ya está en manos de sus abogados, Cayetano Rivera ha querido enviar un comunicado vía redes sociales:

"Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco. Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional. Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición. Gracias".

Cayetano Rivera intervino en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde negó la agresión y contando que no hubo trifulca, solo una discusión con los empleados: "Tuve una discusión y ya está, como se discute por 20 cosas todos los días. Pero de ahí a ser violento... Eso no es verdad". Asimismo aprovechó para comentar que va a emprender medidas legales: "Voy a poner mi denuncia. Fue desproporcionada su reacción totalmente y me parece una barbaridad. En ningún momento me resistí a nada. Hoy estoy con mis abogados, partes de lesiones... Pediremos las cámaras y las imágenes, que salga todo".