Cayetano Rivera se pasa de la raya: detenido por la policía, emprenderá acciones legales

Cayetano Rivera fue detenido en la madrugada del domingo al lunes tras protagonizar un altercado en una hamburguesería de la calle Atocha de Madrid. Los agentes acudieron al lugar hacia las 3.00 de la madrugada alertados por una llamada al 091 de los trabajadores del establecimiento, que aseguraron que el torero no quería cumplir con las normas, y estaba hablando de manera ofensiva y con exigencias a los empleados.

Asimismo, dicen que mantuvo una actitud desafiante con los trabajadores y que al llegar los policías, le pusieron las esposas, le detuvieron y fue trasladado a una comisaría acusado de un delito de resistencia a la autoridad y desobediencia, quedando en libertad con cargos hacia las 7.00 horas de este lunes.

El diestro después entró en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde negó la agresión y contó que no hubo trifulca, solo una discusión con los empleados, y anunciando que va emprender medidas legales: "Voy a poner mi denuncia. Fue desproporcionada su reacción totalmente y me parece una barbaridad. En ningún momento me resistí a nada. Hoy estoy con mis abogados, partes de lesiones... Pediremos las cámaras y las imágenes, que salga todo". En el programa TardeAR, contaron que acudió por la tarde a un centro hospitalario, debido a una herida en la cabeza, así como contusiones en la parte derecha entre el pómulo y el ojo derecho.

Después, Cayetano publicó en redes sociales un comunicado. Su hermano Fran Rivera, que no daba crédito, se enteró por la prensa.

La editorial Planeta envió ayer la nota de prensa que anuncia las memorias de Juan Carlos I, que se va a llamar "Reconciliación" y que verán a a luz el próximo mes de noviembre. Dice Planeta que es "una obra escrita en primera persona y cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico" y cuya introducción, son sus propias palabras: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia".

Ya la portada es toda una declaración de intenciones, o una declaración de guerra donde solo le falta decir "Sigo siendo el rey". En la portada luce el uniforme del Capitán General del Ejército de Tierra, el fajín rojo, símbolo de Capitán general de los Ejércitos, la banda celeste de la Orden de Carlos III sobre el uniforme, el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en el cuello y en el pecho la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, Mérito Naval y Mérito Aeronáutico.

Su biógrafa, Laurence Debray es entrevistada en Hola y enseña fotografías privadas en las que la vemos departiendo y corrigiendo documentos, ya que tuvo que mudarse a Abu Dabi dos años con su familia para hacer el libro: "Tuvimos largas conversaciones, frecuentes y numerosas. Progresamos por cronología y por temáticas. Luego, vino la transcripción, que él corregía, y que volvíamos a escribir juntos", nos avanza Laurence. "El objetivo era realmente hacer oír su voz —añade— y su versión de los hechos. Abordó esta tarea de forma muy concienzuda y se mostró extremadamente preciso con las palabras que quería usar, con el estilo. La estructura fluyó con naturalidad. Es una autobiografía muy clásica, cronológica".