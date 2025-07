Eva González y Fran Rivera, en 'shock' tras conocer la detención de Cayetano Rivera

Impasible y sin perder la sonrisa. Así ha reaparecido Eva González tras la sorprendente detención de Cayetano Rivera en la madrugada de este lunes después de protagonizar un altercado en un conocido local de comida rápida en la calle Atocha de Madrid.

Un delicado asunto que no ha alterado en absoluto los planes de su exmujer, que este martes ha reaparecido con una gran sonrisa ante las cámaras y ha dejado claro que no tiene nada que decir sobre la detención de Cayetano, del que se separó en octubre de 2022 tras 13 años de relación, 7 de matrimonio y un hijo en común.

"No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", ha sentenciado Eva, marcando distancias con el torero en su peor momento.

Muy discreta, la presentadora ha evitado revelar si ha podido hablar con él en las últimas horas, si le ha sorprendido su detención o si ella ha presenciado alguna vez un episodio así de su expareja. No obstante, sí ha reaccionado poniendo una mueca cuando le han preguntado por el 'shock' de Francisco Rivera, impactado al enterarse de la detención de su hermano. Una reacción muy diferente a la suya.

La reacción de Fran Rivera

La noticia ha pillado completamente "fuera de juego" a su hermano Francisco Rivera, que de vacaciones en Las Vegas junto a su mujer Lourdes Montes se enteró por la prensa de detención de Cayetano. En una conversación telefónica con TardeAR, el exdiestro confesó estar completamente en "shock" y, sin dar crédito a lo que estaba escuchando, ha pedido incluso al reportero que le repitiese la información: "¿Que mi hermano ha sido detenido? ¿Me lo puedes repetir? No me lo puedo creer. De mi hermano no me lo puedo creer".

Una llamada que el padre de Tana Rivera cortó inmediatamente tras confirmar que no había podido hablar con Cayetano, probablemente para intentar ponerse en contacto con él para preguntarle por este delicado asunto y mostrarle su apoyo.