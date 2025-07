Sofía Vergara, una enamorada de España y de su cosmética

La actriz colombiana Sofía Vergara ha regresado de nuevo a Madrid, para asistir a la presentación de una marca de belleza española, Toty, de Cantabria Labs, que lleva su nombre.

"Toty es como me llaman mis íntimos. A mi mamá y a mis amigas, les encanta esta línea, porque no tienen que ponerse tantas cosas. Aquí se junta el bloqueador, el maquillaje y otros ingredientes que ayudan a la piel. Todo en uno, es muy cómodo y un acierto". Así lo explicó en este segundo intento de tener su cita con los medios, porque la primera fue imposible a consecuencia del famoso apagón, donde tuvo que estar 8 horas retenida en el hotel por lo que tuvo que regresar a Estados Unidos con su equipo y su sobrina, donde tiene fijada su residencia.

"Estoy encantada en España, un país que siempre me gustó desde la primera vez que estuve, hace 30 años. Hice un viaje en tren Al Ándalus al sur de España. He regresado en muchas ocasiones y en esos viajes fue cuando descubrí la cosmética española y la buena calidad que tiene, nada que ver con la americana. Tanto los usé, que cada vez que cada vez que venía algún amigo o familiar a nuestro país, lo único que le encargaba era que me compraran esas cremas de color con maquillaje que en USA no había. Un día, hablando con un amigo, se nos ocurrió que podríamos copiar ese producto y venderlo en Estados Unidos, pero enseguida cambiamos de idea y preferimos hablar con Cantabria Labs, en concreto con Juan Matji, que aquí lo tengo a mi lado, y ya llevamos juntos 4 años. Soy muy necia para para los negocios, y ahora que soy empresaria de estos productos, queremos hacer las cosas bien, y que sea duradero". Así de claro lo explicó

Sofía Vergara y Juan Matji

Le encanta cuidarse. "Hago deporte, duermo las horas necesarias, como proteína. Tengo 52 años y ya está la menopausia, pero sigo siendo fiel a mi imagen, de melena larga, escote, y siempre bien maquillada y vestida. Hasta en la pandemia me arreglaba todos los días para ver la televisión. A las latinas nos gusta cuidarnos mucho desde muy jovencitas. Recuerdo que mi abuela, cuando nos llevaba en Colombia al colegio, primero se ponía los rulos calientes, esas costumbres forman parte de nuestra cultura". Confesó

Cuando presentó estos productos en su casa, la tenia llena de tartas, porque es una apasionada de los dulces: le vuelve loca también las gominolas de ositos.