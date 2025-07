Preocupación por el estado de salud de Eva González tras la polémica de Cayetano Rivera

Eva González ha tenido una semana de lo más movida: primero tuvo que hacer frente a las preguntas sobre la polémica protagonizada por su exmarido Cayetano Rivera en un local de comida rápida de Madrid y ahora, la presentado ha tenido un bache de salud que la ha llevado a un hospital. La presentadora de La Voz comenzó la semana con la noticia de la detención del padre de su hijo tras provocar un altercado en el que tuvo que intervenir la Policía en la madruga del pasado lunes, hechos que ella se ha negado a comentar: "No tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar y a cuidar a mi hijo", expresó ante los medios, sin querer entrar en la polémica.

Intentando tomar distancia en este tema, la andaluza continuó con su rutina, sin embargo, hace apenas unas horas ha publicado una imagen que ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores. Se trata de una instantánea realizada en un hospital donde se la puede ser tumbada en una camilla. Para no preocupar a sus seguidores, la presentadora ha querido aclarar los motivos de su visita: "Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo", ha escrito junto a la imagen, achacando al "estrés" y el trabajo su estado: "El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho...".

Para poner solución a esta situación, la presentadora de Antena 3 ha visitado a unos de sus médicos de confianza: "Hoy por fin he encontrado el hueco para ir a verlo. Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible", ha explicado sobre el tratamiento junto a la imagen en la que se ve a Eva González con rostro serio y mostrando el suero y el cóctel de vitaminas al que hace referencia.

No es habitual que la presentadora de tantas explicaciones sobre su vida privada a través de las redes sociales. En esta ocasión, la exposición pública podría estar relacionada con el citado incidente protagonizado por su exmarido. Explicando el motivo de su visita al médico, la presentadora evita rumores y habladurías que relacionen ambos hechos.

Por su parte, Cayetano se dejó ver este martes en compañía del hijo que tienen en común. El diestro recogió al pequeño en la casa que tiene la presentadora para disfrutar de unos días de vacaciones: "Ha puesto tierra de por medio. No está en Sevilla", dijeron en TardeAR. Más tarde, el torero era fotografiado en Mallorca, destino final de sus días de descanso: "Lo mejor que puede hacer es estar unos días fuera con su hijo", dijo su primo Canales Rivera en el mismo programa de Telecinco sobre la escapada, que se desconoce si ya estaba programada antes del incidente en Madrid.