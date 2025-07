La espectacular transformación física de Óscar Casas para su nueva serie

Óscar Casas se mete en la piel del atleta Gervasio Deferr en su nueva serie El gran salto, de Atresmedia, un relato que rememora los Juegos Olímpicos de Sidney, Atenas y Pekín hasta el final de su carrera deportiva. La serie ha sido creada por José Rodríguez a partir de la biografía del medallista olímpico y para su interpretación, Casas tuvo que someterse a una transformación física que ha dejado impactados a sus seguidores.

La primera imagen se sacó el primer día de rodaje y vemos a un Óscar Casas muy musculado y en forma. "Después de varios meses dando cada trozo de mi alma/cuerpo/mente intentando entender, empatizar y convertirme Gervasio Deferr, eran las primeras horas que las cámaras captaron al Gervi de mi dimensión. Había obsesión, rabia , fuerza, ganas de luchar, de demostrar, de ser alguien", relata.

En la segunda aparece mucho más delgado y demacrado, recreando las secuelas que la adicción a las drogas y el alcohol dejaron en Deferr. "Me la saqué el último día de rodaje, después de pasar por 14 años de vida y pasar por todas las decisiones que le llevaron a lo más hondo de la oscuridad. La obsesión se convirtió en su mayor enemigo. La rabia se convertía en odio, la fuerza la utilizaba para auto destruirse, las ganas de luchar ya no existían, sentía que no había nadie a quién demostrar y ser alguien le encarceló en el pasado", escribe.

Para lograr esta espectacular transformación, el actor tuvo que comenzar una dieta muy estricta basada en consumir únicamente una lata de atún al día. "Tuve que hacerlo para la parte en la que interpreto a Gervasio en su momento más bajo, cuando tenía problemas con las drogas y con el alcohol y estaba muy delgado", reconoció en una entrevista con Men’s Health.

"Había ganado mucho volumen para interpretarlo en plena gloria olímpica, y en tres semanas me tocó perder mucho peso. Me comía esa latita casi por comer algo por tener algo en lo que pensar cuando me entraba hambre. Pero fue menos duro de lo que pensaba y aprendí que mentalmente soy más fuerte de lo que sospechaba", aseguró.