Simeone y Carolina Baldini sellan la paz por el 30º cumpleaños de su hijo mayor

Diego Simeone y Carolina Baldini se reencontraron el pasado fin de semana para celebrar en familia el 30º cumpleaños de Giovanni Simeone, hijo mayor del exmatrimonio. El entrenador del Atlético de Madrid y la modelo se separaron en 2008 y se divorciaron formalmente en 2014 según ella, "en buenos términos", y aunque la relación entre ambos se volvió muy distante, la fiesta por el mayor de sus hijos consiguió juntar a los Simeone al completo.

La familia se reunió en Cerdeña para celebrar una cena en la que todos vistieron de blanco. No faltaron Carla Pereyra, actual mujer del Cholo, sus hijas Francesca y Valentina, así como los hermanos del cumpleañero, Gianluca y Giuliano Simeone, con sus respectivas parejas.

"Momentos que valen oro", escribió Giuliano, feliz de haber podido reunir a todos en un momento para el recuerdo. Simeone, que próximamente se convertirá en abuelo, no dudó en compartir varias instantáneas del reencuentro en su perfil de Instagram a pesar de que es muy celoso de su vida privada. La ocasión valía la pena.

Simeone y Baldini se han reencontrado en otras ocasiones, como en la boda de Giovanni y su mujer Giulia Coppini que se celebró en 2021. Sin embargo, nunca se habían animado a compartir imágenes en las que saliera el otro. "El amor todo lo puede. Noche mágica", publicó la modelo argentina tras el encuentro con su exmarido.

Carolina Baldini con Giovanni, Giuliano y Gianluca Simeone

En una entrevista en 2022, Baldini habló de su divorció: "Estoy super tranquila porque di todo en la pareja. El amor se fue terminando. Crecimos juntos, le conocí con 18 años y formamos una pareja. Pero hay momentos en los que uno se va por un lado, el otro por el otro...", confesó la exmodelo, que aseguró que se fueron distanciando "hasta que él encontró una nueva pareja", refiriéndose a su actual mujer, Carla Pereyra.

Sus declaraciones no sentaron bien a Simeone, que amenazó con demandas. "Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia", dijo en declaraciones a La Nación.

Los rumores de infidelidades por parte de Bandini fueron una constante durante los últimos años de su relación. Los papparazzi la fotografiaron en 2008 en Playa del Carmen con un guardaespaldas que había conocido durante unas vacaciones de verano. Simeone entonces atravesaba un complicado momento profesional con River Plate.

Entre ese año y fines de 2011 hubo un intento de reconciliación, pero la decisión del Cholo de volver a España para tomar las riendas del Atlético de Madrid fue lo que terminó de separar física y sentimentalmente a la pareja. De hecho, cuando él conoció a Carla Pereyra en un restaurante de la capital en 2014, era uno de los "solteros más codiciados".