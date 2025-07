Julia Otero casa a su hija: así fue la boda celebrada en una masía catalana

Julia Otero acaba de casar a su única hija, Candela, de veintiocho años, fruto de la segunda pareja que tuvo tras la separación de su primer matrimonio. La boda se ha celebrado en una masía catalana sita en el Penedés, rodeada de viñedos.

Candela Martínez Otero es médica de profesión, que ejerce en Badalona, en el Hospital Universitario Germans Trías i Pujol. Su padre es también doctor, Josep Martínez, jefe de cirugía de un hospital de Barcelona.

Para Julia, una de las más populares comunicadoras, ha sido una jornada emocionante. Tanto, que aunque siempre ha sido muy discreta en su vida íntima y familiar, no ha dudado en difundir una fotografía del enlace, la de Candela besando románticamente a su esposo, que se llama Pol, pero no se han querido dar más datos sobre su identidad. Siguiendo probablemente la misma actitud de Candela, quien nunca permitió aparecer en los medios de comunicación, a sabiendas de ser quién era, hija de una locutora de radio y presentadora de televisión de sobrada notoriedad.

Y a la vez de que la madre de la novia utilizara su cuenta en redes sociales, su buena amiga, invitada al enlace, la periodista Juana Bonet (que fuera pareja de Jesús Quintero) hizo lo mismo a través de Instagram, con otra bonita imagen de los novios.

Julia Otero estuvo casada con el periodista, presentador de televisión en Cataluña y luego del telediario de Televisión Española, Ramón Pellicer, entre los años 1987 y 1993. Se separaron sin tener descendencia. No se le conocieron otras parejas después hasta que se emparejó con el doctor Josep Martínez, sin matrimonio de por medio. Del que acabó separándose.

Esa vida íntima de Julia Otero la ha mantenido bajo siete llaves. Jordi Évole, siempre tan incisivo, le arrancó una confesión sobre sus amores, tres o cuatro nada más, respondió ella. Y uno que fue el más importante, aunque no quiso revelar el nombre de quien fuera el afortunado. ¿Un periodista, un político? Desde luego, estaba claro que no fue ni su único marido, ni su siguiente compañero. Lo cierto es que las parejas que ha tenido en su devenir sentimental no acabaron nunca de aceptar ser cada uno de ellos "el señor Otero".

La vida de Julia Otero tiene claroscuros respecto a sus contrastes, entre la felicidad, el éxito y las desgracias. Siempre ha sido una luchadora. Nacida en una aldea gallega, Penela, perteneciente al municipio lucense de Monforte de Lemos, era hija de un trompeta del circo Americano, y un ama de casa. Sus progenitores se afincaron en Barcelona cuando ella sólo contaba tres años. No ha renunciado jamás a su condición galaica, pero por su acento, lógico, está clara su vinculación a Cataluña. Comparte esos sentimientos de su nacencia y su ya larga estancia en la Ciudad Condal. Allí, sus padres alquilaron una vivienda en el barrio obrero de Pueblo Seco, el mismo de Joan Manuel Serrat.

He ahí sus primeros años de vida en un hogar modestísimo, cuando hoy en día habita en un lujoso piso de trescientos metros cuadrados, con piscina y vistas espléndidas, situado en uno de los mejores barrios barceloneses, el de las Tres Torres.

Julia María Otero Pérez cuenta ahora sesenta y seis años, su atractivo y telegenia la apreciamos en su última aparición en un programa de Televisión Española, en 2023, "Días de tele". A pesar de que en la pequeña pantalla ha gozado de su empatía con su audiencia, y desde luego su buen quehacer en sus entrevistas, la radio es para Julia Otero el medio donde probablemente mejor se ha encontrado siempre desde sus inicios en Radio Sabadell , con diecisiete años, hasta el último, Onda Cero, donde su preciosa voz siempre es un reclamo para sus miles y miles de radioyentes. A destacar su formación universitaria como licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona.

Esas aristas de su gran personalidad, adornadas por el éxito, tras conseguir todos los premios que se conceden en España a locutores y presentadores, tienen un lado oscuro, muy doloroso para ella y su familia. Porque su salud la ha perseguido en varias etapas de su vida. Primero entre los diecinueve y veinticuatro años, cuando sin dejar sus labores radiofónicas, afrontó un tumor abdominal, con seis intervenciones quirúrgicas, que no quebrantaron su ánimo nunca. No sería el único mazazo del destino. Porque el 22 de febrero de 2021, fecha que tiene grabada en su excelente memoria, tuvo que anunciar su retirada temporal de la radio, porque padecía cáncer de colon. En esas fechas, su hija Candela no había terminado la carrera de Medicina. Ambas estuvieron día y noche pendientes de cada signo de la enfermedad, asidas de la mano innumerables madrugadas, con la esperanza nunca perdida. Fueron dos años de una dureza extrema. Llegó a recordar en una entrevista en "El País" esta terrible frase: "Me daba igual estar viva o muerta". Pero salió del trance. Y reanudó su vida laboral con el entusiasmo que siempre ha demostrado, por encima de cualquier contratiempo. Cuando murió su padre, al día siguiente no faltó a la grabación de un programa que tenía comprometido.

Y es que la profesionalidad de Julia Otero está siempre en su quehacer diario. Una anécdota le sucedió cuando tras el nacimiento de su hija disfrutó de esos tres meses de baja laboral por maternidad. Pues, antes de que concluyera ese periodo de tiempo, ella dejó a su bebé en buenas manos para acudir a la entrevista que le había concedido Felipe González.

A mí, Julia Otero me parece un ejemplo de lo que es una gran profesional, insisto, y una admirable mujer.