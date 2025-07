Las dos veces que Pablo Motos estuvo en la ruina: "No te lo recomiendo"

Pablo Motos visitó el podcast ‘Tengo un plan’, donde habló de los momentos que le han marcado en su vida, como la muerte de sus padres, sus baches de salud o las dos veces que estuvo a punto de perderlo todo.

"He tenido momentos muy duros. Llevo cinco operaciones, algunas bastante serias por hacer el gamba. Perdí el brazo derecho en un accidente de buceo, de repente me rompí el bíceps y perdí la fuerza de mi mano fuerte. Lo tengo perfecto pero fue un año entero de recuperación y descubrir el camino, cuando mi tarea más importante era recuperar el brazo", reconoció.

A pesar de ser uno de los presentadores con más éxito de la televisión española, Motos ha estado en la ruina en dos ocasiones. "No te lo recomiendo. Si te arruinas es horroroso, sobre todo la primera vez. Algún millonario me ha dicho que hasta que no te arruinas tres veces, no haces dinero de verdad. Sabía mucho y es un señor con bastante dinero", bromeó.

La primera vez que tuvo problemas económicos fue por culpa de una estafa: "Estaba en la radio en Valencia, era un crío con veintitantos años, emprendedor desde el principio y con mis cosillas. Vino un señor enfadado pidiendo descuentos en publicidad". Tras consultarlo con el director, accedió y terminó trabajando con el hombre, lo que le reportó un beneficio económico importante pasando de ganar 600 euros hasta 20.000 euros.

Sin embargo, los problemas llegaron cuando este hombre hizo a Motos poner su firma en los contratos. "Era un dineral porque era una publicidad nacional y un día FarmaIndustria le dice que tiene que meter su producto en las farmacias o tendrá problemas. Los tuvo, desapareció de la noche a la mañana y yo me quedé con una deuda de 25 millones de pesetas. Pasé en 24 horas de tener y gastar mucho dinero a deber mucho dinero (...) Yo era un crío y él un estafador", reveló.

Fue su mujer y entonces compañera de trabajo, Laura Llopis, quien le recomendó no buscar "venganza" y aferrarse a todo el dinero que había conseguido gracias a él. La emisora perdonó al presentador parte de la deuda aunque también le embargó el sueldo durante varios meses.

La segunda vez fue en la Bolsa porque "me explotó la burbuja inmobiliaria en la cara". "A nivel económico ya estaba bien y empecé a invertir en Bolsa y entrarme dinero rápido. Una mañana me levanto y había perdido la mitad. Mi amigo me dijo que eran fluctuaciones y media hora más tarde había perdido en 75% del dinero. Vendí lo que pude malamente y salí de allí con mucha avería. Aprendí que yo no sé ganar dinero en la Bolsa. Sé ganar dinero trabajando y el dinero rápido es muy peligroso, me gusta más el dinero lento a largo plazo", confesó.