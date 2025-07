Isa Pantoja muestra su cuerpo 18 días después de dar a luz a Cairo

Hace tan sólo dos semanas, Isa Pantoja y Asraf Bueno se convirtieron en padres de su primer hijo juntos. La hija de Isabel Pantoja quiso contar a través de sus redes sociales cómo estaba siendo sus primeras horas siendo uno más en casa, pero sobre todo, lo hizo con el objetivo de visibilizar una realidad que muchas veces pasa desapercibida, el posparto.

"Nunca pensé que me pasaría esto, por lo menos estos siete días que es lo que estoy experimentando". Explicaba a sus seguidores en cuanto a la dualidad de los sentimientos que está experimentando "Tengo una felicidad increíble, miro a mi familia y estoy súper feliz", pero a la vez las sensaciones de tristeza que siente "quizás de lo bonito que es, me sale llorar, y luego tengo los momentos de bajón en los que recuerdo mi embarazo", comentaba a través de Instagram.

Hoy una vez más ha querido abrirse con sus seguidores, y ha mostrado cómo está su cuerpo tan sólo 18 días después de dar a luz. "Este es mi cuerpo 18 días después del parto, intentando reconocerme la verdad. Elegir ropa es... No me sirve la ropa de embarazada ni tampoco la de antes porque me queda muy estrecha. ¿Qué decir? Los últimos kilos son los que más me están costando", comenzaba diciendo a sus seguidores mostrando su cuerpo sin ningún tipo de filtro.

El cambio del cuerpo de una mujer cuando da a luz es algo que aunque todo el mundo es consciente, rara vez se habla de forma pública. Isa Pantoja ha querido mostrar su realidad y la de muchas mujeres al parir: "La parte de atrás sí que estoy igual pero lógicamente la parte de delante no es la misma. La tripa la tengo todavía muy hinchada y muy blanda. Sigo utilizando bragas altas, en fin... Lo tengo todo muy prensado para sentirme más segura". Además, aseguraba que aunque sigue "muy hinchada" "Reconocerme también es amor propio".

En cuanto a los dolores posparto que experimentan las mujeres y que en algunos casos pueden llegar a ser muy intensos y dolorosos, también ha querido contar su experiencia: "Todavía me duele la tripa en sí. Así que intento hacerme masajes muy suaves, pero con lo que no me siento nada cómoda es con la línea alba. No recuerdo cuanto tardó en irse en mi primer embarazo".

"Hemos venido a la fisio pediátrica"

La llegada de Cairo ha supuesto un antes y un después en sus vidas. La ex colaboradora televisiva, también ha compartido con sus seguidores algunas de las dudas y problemas que está experimentando con esta nueva maternidad. Esta vez han acudido al especialista para tratar los cólicos de su hijo: "Hemos venido a la fisio pediátrica para el tema de los cólicos. Nos vamos con muchos consejos para poner en práctica", escribía a través de las redes sociales.

Asraf también ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales: "A Cairo le hemos llevado al fisio, que tenía un poco de cólicos el pobrecito. Le han hecho un masajito para aliviarle los gases y ya está ready".