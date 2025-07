Aitana ayer se coronó como una de las grandes protagonistas de la noche en el evento exclusivo de la firma Yves Saint Laurent Beauté. En él habló con los medios sobre sus nuevos proyectos, sus próximos conciertos, algunas pinceladas de su documental y por supuesto, sobre su gran cumpleaños en el destino favorito de las celebrities, Ibiza, y su nueva compañero de vida: Plex.

La artista, que deslumbró llegando al photocall con un "total black" compuesto por un ajustado vestido midi, con escote y finos tirantes de la colección otoño/invierno de Roberto Cavalli, se encuentra inmersa en sus próximos conciertos en Barcelona, y los dos grandes en el Metropolitano de Madrid – tras las cancelaciones en el Santiago Bernabéu –, además de su actuación en la esperada Velada del Año V de Ibai, "con ganas de que sean ya, me cuesta dormir por las noches, soy una persona que tiene insomnio, pues imagínate cuando sabes que tienes que cumplir las expectativas de mucha gente y las tuyas propias" explicaba.

"El último sueño que tuve sobre el concierto que fue antes de ayer, era que me salía fatal y me decía todo el rato, no has ensayado lo suficiente Aitana, porque mira que mal te está saliendo", comentaba a Libertad Digital. Sobre la posibilidad de que está presión le pueda pasar factura, como ya vimos que visibilizaba en su documental "Metamorfosis" comenta: "Ya me pasó factura en su momento, pero también es importante para dar tu máximo, creo que es importante encontrar el equilibrio con la autoexigencia".

En cuanto a las futuras sorpresas en los conciertos, aunque no puede adelantar nada, sí que promete que van a ser "muy especiales". En ellos cantará algunas canciones de su nuevo álbum "cuarto azul" y comenta que igual son las que más nerviosa le hacen estar porque "son las canciones que menos pillada tengo la técnica".

Rompe su silencio sobre Plex: "Estoy muy feliz, la verdad que sí"

La artista celebró por todo lo alto su entrada a los 26. En Ibiza, rodeada de sus amigos y familia, la artista fue la protagonista del fin de semana de ensueño con una decoración completamente azul en honor a su disco.

Además de una increíble fiesta también la pudimos ver en los Kart compitiendo con sus amigos, entre ellos Plex, el youtuber con el que se le ha relacionado en los últimos meses y que por supuesto, pasó su cumpleaños cerca de ella.

"Fue muy bonito, venía de ensayar ya durante dos meses seguidos, tenía ese fin de semana libre y pensé en celebrarlo por todo lo alto. Y es lo normal, tampoco lo voy a hacer todos los años, pero lo quería disfrutar" explicaba a los medios.

Fue la propia Aitana la que compartió en su perfil una tierna imagen de su cumple junto a Plex. Un post que no tardó en viralizarse en redes sociales y que han dado la vuelta al mundo. Tras ser preguntada por esta nueva relación, la artista no dudó en responder con la máxima naturalidad posible y entre risas nerviosas: "sí, pues lo que habéis visto...". "Estoy muy feliz, la verdad que sí", comentaba sobre su amor.