Carmen Borrego enfada a Paola Olmedo por su polémica entrevista: "Nuestra relación ha sido falsa"

La entrevista que Carmen Borrego ha ofrecido esta semana a la revista Lecturas ha dado mucho que hablar y no solo por las afirmaciones que ha hecho sobre su sobrina Alejandra, también por lo que ha dicho de Paola Olmedo, con la que ha asegurado que mantenido una relación impostada.

Parece que a la que fuera su nuera no le han gustado nada estas palabras y este viernes aprovechaba su colaboración en TardeAR para dejar claro que se ha dado cuenta que la relación que ha mantenido con Carmen ha sido "falsa".

"Veo que a Carmen nunca le he gustado, toda la relación que he tenido con ella ha sido falsa. No me esperaba que estaría actuando conmigo", dijo la esteticien en el espacio de Telecinco, que recordaba un día clave en su vida junto a su exsuegra, el de su boda con José María Almoguera. "Me viene a la cabeza el día de mi boda. Todos habéis escuchado el discurso que habló y lo que ella habló de mí, de que su hijo le veía feliz. Lo mismo que dice ahora pero si conmigo en ese momento, ha sido falsa entonces con María no sé si es real o no".

Aunque considera que la relación con su exsuegra siempre ha sido "buena" cree que ahora sus declaraciones han cambiado la percepción que tenía del vínculo: "Estoy molesta porque no necesitamos ser falsas, si no caigo bien no caigo bien", lamentaba.

Tras su intervención en el programa, Paola abandonaba las instalaciones de Mediaset sin querer atender a la prensa, pero lo cierto es que la polémica entre ambas está servida de nuevo ahora que parecía que volvían a entenderse por el bien de la relación entre la abuela y el nieto que las une.