Jennifer López lanza un dardo a Ben Affleck en el arranque de su gira española: "Fue duro para mí"

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck ha estado llena de altibajos durante casi veinte años, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo una pareja tan expuesta públicamente puede quedar marcada incluso después de su separación. La boda secreta celebrada en 2022 no zanjó las tensiones de la pareja, el distanciamiento comenzó y pronto decidieron poner punto y final a su relación dos años más tarde sin declaraciones públicas pero si con intercambio de reproches y ‘pullitas’ entre rumores y canciones.

La cantante se sinceró con el público antes de presentar su nuevo tema que surgió "una noche que no podía dormir". "El pasado verano fue duro para mí y para mis hijos", confesó.

La balada se ha consolidado como una de las composiciones más íntimas y reveladoras de la carrera de la artista. Jennifer López deja ver la madurez y la profundidad emocional que ha adquirido con los años, reflejando las luces y sombras del amor, el desamor y ese proceso de reconstrucción personal que nace cuando una relación atraviesa sus momentos más complicados. "El dolor que causaste", dice uno de sus versos.

Una canción que habla de caer, pero también de volver a levantarse con más fuerza y con ganas de vivir. "Solo ahora me doy cuenta de que estoy mejor, mejor", canta sobre el escenario, "mírame escalar fuera de los escombros de dejaste", "nada me va a parar"... ‘Wreckage of You’ ha sido interpretado como una respuesta a su ruptura con Ben Affleck y un mensaje directo al actor.

JLo ha iniciado su gira en España con ‘Up All Night Tour 2025’, un espectáculo que combina coreografías, cambios de vestuario, ejecución vocal poderosa y guiños a la cultura española y latina en Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao.

La advertencia de Ben Affleck

Los nuevos rumores de una nueva relación de la cantante han surgido, ahora con Brett Goldstein, y no han tardado en aparecer comentarios indirectos del ex, Ben Affleck, dirigidos al actor como advertencia. "No sabe lo que se le viene encima", habría comentado en referencia directa a Goldstein. "Es un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido", habría sentenciado Affleck sin reparos.