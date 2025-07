La turbia ruptura de Escassi y Sheila Casas: "Ojito con la huella que va dejando a sus ex"

Los motivos de la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas siguen siendo un misterio, aunque ambos se han encargado de confirmar que ha sido amistosa. La hermana del actor Mario Casas ha puesto tierra de por medio y se encuentra de vacaciones lejos de Madrid y del ruido mediático. Se habla de que fue ella quien puso fin a la relación por el comportamiento del exjinete, que tenía ciertas compañías en Marbella, aunque según ha trascendido en las últimas horas, fue Escassi el que la dejó.

María José Suárez, que fue durante años novia de Escassi rompió con él de forma algo amarga, desveló en el programa De viernes que "no fui capaz de poner límites con Álvaro". "Me di cuenta al principio de la relación pero lo dejé pasar y pasé a la siguiente fase de ‘voy a cambiar a este hombre’". Según Suárez, los motivos de la ruptura de Sheila son los mismos que los suyos "pero ella supo salir a tiempo porque está muy bien asesorada y tiene un entorno que la ha ayudado". "No le tengo miedo pero no lo quiero tener de enemigo. A las buenas es muy bueno pero a las malas...", dijo sobre su ex.

Cabe recordar que la mitad de su relación la han pasado separados, mientras Escassi participaba en el reality Supervivientes. "Algo ha tenido que haber previo", apuntó Isabel González en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. "Ella no es una cría. Es una mujer de 37 años autónoma, que se gana la vida y no depende de estas cosas", añadió Federico Jiménez Losantos, poniendo sobre la mesa quién ha asesorado tan bien a Sheila para que ‘huya’ de Escassi. "Yo creo que han sido sus hermanos y el apoyo familiar", dijo Isabel González, algo con lo que concuerda el director de Es la mañana, ya que Mario y Óscar "conocen muy bien el mundo del día y de la noche".

"El problema es que a estas alturas de la película haya mujeres que tienen que decir eso. Sonia Ferrer también decía que no le quería como enemigo. Ojito con esa huella que va dejando", apuntó González. "Le tienen miedo físico, sino no lo dicen", apuntó Jimenez Losantos.