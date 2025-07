"Disparatado" comunicado de Mar Flores tras las llegada a Ibiza de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

La llegada de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a la casa de Ibiza de Mar Flores ha hecho que la modelo reaccione y pida, mediante un comunicado en Instagram, que sus hijos no sufran el acoso de los reporteros. Un textoen el que denuncia la persecución de coches y el peligro que eso puede suponer para su integridad física: "Quiero hacer un recordatorio importante. Desde hace varios días, he notado que varios coches de paparazzi me siguen constantemente. En especial uno con el que ya tuve un conflicto el año pasado por saltarse semáforos y cedas para intentar conseguir una foto".

"Entiendo perfectamente que estáis haciendo vuestro trabajo pero os pido, por favor, que tengáis en cuenta que mis hijos son menores y que, si llegáis a captar imágenes donde aparezcan, pixeléis sus caras. Este mensaje es con el fin de proteger tanto a mis hijos como a mi nieto y a los menores que nos están acompañando durante estas vacaciones", continúa el texto publicado en sus redes sociales.

Y concluye: "Además, os ruego que extreméis la precaución y no pongáis en riesgo la seguridad de nadie, ni la vuestra ni la nuestra. No merece la pena exponernos a un susto o a un accidente por una foto. Gracias por vuestra comprensión".

Sobre este tema han debatido durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en la que han participado su director y presentador, Federico Jiménez Losantos, su subdirectora Isabel González y las periodistas Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar, que han calificado de "disparatado" el texto de Mar Flores: "No he visto un disparate igual", ha señalado Jiménez Losantos, pese al "respeto y cariño" que tienen los miembros de la Crónica por la modelo.

"Mira que la respetamos pero, ¿se te ha olvidado la foto en la cárcel de tu hijo viendo a ver a sus hermanos condenados por intento de asesinato y por rebanar la pierna a un señor?", se ha preguntado el director del matinal de esRadio, recordando el episodio protagonizado por Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en la cárcel italiana en la que cumplen condena sus hermanos. "Parece una amenaza, suena a ‘voy a llamar a mis abogados".

Para Beatriz Cortázar no es solo un comunicado "innecesario" sino también inútil: "¿Crees que por un comunicado te van a dejar de hacer fotos en Ibiza?", cuestionaba nuestra compañera en esRadio, añadiendo que, "de ser tan fácil", todos los famosos publicarían su propio comunicado antes de sus vacaciones: "Si fuera tan fácil habría comunicados de todos los famosos. Si no quieres fotos con tus hijos en sitios, pues no vayas a Ibiza. Hoy por hoy es impensable que bajes del avión y no tengas a un fotógrafo esperando. O te relajas y disfrutas o no vayas".