La hermana de Michu desvela el último feo de los Ortega antes de su muerte: "Se quitaron de en medio"

La guerra entre los Ortega Cano y la familia de Michu se ha desatado tras el repentino fallecimiento de la ex de José Fernando el pasado 7 de julio al sufrir un fallo cardíaco. Después de que saliese a la luz que la gaditana habría expresado su voluntad de que su hija Rocío se quedase con el torero y los suyos si algún día a ella le pasaba algo, su madre Inma Gamaza, y su hermana han dejado claro que la pequeña se quedará con su familia materna en Arcos de la Frontera.

Especialmente dura se ha mostrado Tamara Rodríguez, que tan solo 24 horas después del entierro de Michu se sentaba en el plató de TardeAR para arremeter contra los Ortega y, especialmente, contra Gloria Camila. "La voluntad de mi hermana era que su hija se quedara con su madre y que no perdiera el contacto con la familia del padre. Ellos no se han ocupado de decir 'vamos a estar con la niña', 'qué le hace falta'... No saben ni en qué colegio está. De ellos no ha salido nada. A quien más me refiero es a Gloria Camila", apuntaba en su visita a Telecinco, acusando directamente a la hija de Rocío Jurado de no haberse preocupado en absoluto por su sobrina.

Un ataque al que Gloria Camila ha respondido muy enfadada este lunes también en Mediaset: "Estoy cabreada porque no entiendo mucho esto, la verdad. Si tienes un problema conmigo, me lo dices de tú a tú, no entiendo... Es algo ilógico que me ponga a parir en un programa".

"Estoy como alucinando. Si ella estuviese con la niña sabría que es mentira, pero como no tiene a la niña, no conoce si yo hablo con ella. Yo he hablado con la madre de Michu, con ella no tengo ningún problema. A Tamara no le interesa entrar en esta guerra porque me consta que no tenía relación con Michu. Mi hermano es el padre de Rocío y debería tener un poco de respeto hacia la familia" ha estallado, dejando claro que lo que ha contado la tía materna de su sobrina Rocío es "mentira". "Somos la misma calidad de tía, ninguna de las dos decidimos nada de la niña".

"La gente que me conoce sabe que yo con esa niña me he desvivido. Yo siempre he estado y he intentado por el bienestar de la niña que todo se solucione. Es el único objetivo nuestro que la niña esté bien, que no le falte cariño, absolutamente de nada y esa niña sea feliz. Yo no voy a iniciar una guerra porque a mí lo que me interesa es el bienestar de mi sobrina", zanjaba dolida.

Tamara vuelve al ataque

Unas declaraciones que no han hecho que Tamara de un paso atrás sino todo lo contrario. Firme en su postura de arremeter contra los Ortega, la hermana de Michu se ha reafirmado en que no se han preocupado estos días por de la pequeña. "Nada, nada, nada. A mí no me han llamado para nada. Se fueron del tanatorio y ya está, a mí no me han llamado. En el tanatorio fui yo la que me acerqué a Ortega a darle dos besos, cuando tenía que haber sido al contrario, a mí me parece de inhumano, vamos, por completo", decía hace apenas unas horas frente a las cámara de Europa Press.

"Pienso que antes había distanciamiento, ahora más todavía, porque claro, no está mi hermana, que era la que vinculaba y demás. Y nada, que a mí llamarme no me han llamado. Y ya hace unos días y a mí no me han llamado" añadía, revelando que aunque no se opondría a que la niña se fuese unos días de vacaciones con el torero y su familia, tienen que ser ellos los que den el paso: "Yo no voy a llamarlos a ellos, eso está claro, ellos son los que se tienen que preocupar. Somos adultos y son ellos los que se tienen que preocupar. Yo no voy a estar vinculando a la niña, ni voy a estar rogándole a ellos, ni voy a estar mendigándole a ellos".

"A a mí esos despechos y esos desprecios no. Yo no, yo eso no lo quiero. A mí tendrán que llamar ellos, que ellos tienen mi teléfono y cuando quiera pueden llamar perfectamente, preguntar por Rocío, preguntar cómo estamos, porque han venido y han estado con nosotros, supuestamente apoyándonos, que menos que llamen y no han llamado. O sea que es falserío puro, vamos", continuaba.

Según Tamara, los Ortega también "despreciaron" a Michu en vida. "Siempre era mi hermana la que vinculaba a la niña con ellos. Mi hermana incluso llegó a pedir dinero prestado (para ir a Madrid a verlos) y decía, 'Tamara, me estoy dando cuenta, después de todos estos años, de que no paro de poner yo y ellos a mí no me están ayudando en nada, no me ayudan en nada'. Y yo se lo dije, le dije, 'Michu, mira, pasa, porque esta gente, por mucho que tú intentes de arreglar, ellos no ponen de su parte'".

"Mi hermana en ese aspecto era muy cabezona y ellos nunca le han dicho: ‘Oye, ¿qué te hace falta o vas a subir y qué tienes pensado hacer?' '¿Cómo están las cosas entre mi hijo, si es Ortega, o mi hermano, si es Gloria Camila, entre él y tú?'", añadía, revelando el último 'feo' que le hicieron a Michu: "En mayo subió a Madrid a hacer un cumpleaños de Rocío y se quitaron de en medio, o sea, no había nadie para el cumpleaños. Sabiendo ello, que mi hermana subía para ello (...) Que ellos no se han ocupado ni se han interesado por nada y mi hermana ha estado ahí vinculando a la niña que se ha pegado ocho años, que son muchos años, o sea que...".