La dislexia y otros secretos de Froilán, según la biógrafa del rey Juan Carlos

La revista ¡Hola! aprovecha el 27º cumpleaños de Froilán de Marichalar para encargarle a Laurence Debray, biógrafa del rey Juan Carlos I, un retrato de su nieto mayor y probablemente el más díscolo. La escritora francesa confiesa que le conoció en invierno de 2023, en Abu Dabi: "Era un joven apuesto, con una presencia radiante, pero con una mirada inquieta, que llegaba a un país que no conocía y a una vida que no había elegido". Entonces, ¿se marchó a vivir con su abuelo obligado?

La adaptación fue inmediata: "No es de los que piden consideraciones especiales, no defraudó a su abuelo". Añade la biógrafa que no le gusta el escrutinio al que se le somete. "Se sienten (él y sus primos) constantemente juzgados sin haber pedido nada". Conocemos gracias a Debray además que es disléxico y que ha tenido que superar éste y otros traumas, como el divorcio de sus padres y "las relaciones abusivas". Y su abuelo le adora.

Pero no ha suavizado su carácter, "a flor de piel". "Tiene fisga, no se deja pisotear, pero su inmensa generosidad y sensibilidad le han cegado en ocasiones". Y remata: "Se siente bien, lejos de las convenciones de la Corona española".

La reflexión de Laurence Debray fue uno de los temas de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde según opinó Isabel González, "le hace un favor regular con esta semblanza". Además, desvela que el joven se fue prácticamente obligado a vivir con su abuelo tras una serie de escándalos. "Esta tía nos va a dar grandes días de gloria. Lo siguiente será proclamar la república francesa en Abu Dabi", bromeó Federico Jiménez Losantos.

Para Daniel Carande, Debray "ha ido a jorobarle" porque no sale tan bien parado como se puede llegar a pensar. "Estoy esperando al próximo, a ver quién toca", confesó el colaborador, a lo que el director de Es la mañana contestó que "estoy esperando que hable de Cristina, que a esa sí que la tritura".