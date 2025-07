Isabel Pantoja mueve ficha y prepara un proyecto sorpresa: "Para que luego digan que no trabaja"

Isabel Pantoja prepara la que podría ser su gran reaparición. Después de meses alejada de los escenarios, y más alejada aún de su familia (recordemos que su hija Isa acaba de ser madre y no se ha puesto en contacto con ella para felicitarla), parece que ahora la tonadillera quiere dar un nuevo giro a su carrera musical y prepara un nuevo disco que verá la luz próximamente.

Nuestro compañero Daniel Carande ha dado la exclusiva sobre este nuevo proyecto durante su intervención en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde ha compartido mesa con su director, Federico Jiménez Losantos, su subdirectora Isabel González y el periodista Carlos Pérez Gimeno. "Para que luego digan que no trabaja, que no hace nada, que no se involucra en su carrera...", ha comenzado diciendo Carande sobre este nuevo proyecto musical que además guarda una sorpresa: "Ha grabado un disco, que por el momento no tiene fecha de salida, y donde al menos una colaboración con Il Divo".

La cantante estaría muy ilusionada en ese tema, donde aúna fuerzas con la veterana boy-band que mezcla música clásica, ópera y pop, y de al que formó parte el tristemente fallecido Carlos Marín. "Ese tipo de música tiene tirón, puede ser bueno para Pantoja", ha apuntado Isabel González.

Según la información de Carande, este disco podría ser la segunda parte de la celebración de los 50 años de carrera y que ya tuvo un primer recopilatorio con sus mejores canciones: "Cuando ella saca el disco recopilatorio para celebrar sus 50 años de carrera, se dijo que había un segundo disco de duetos. Igual es este disco, que es la segunda parte de esa celebración, de ahí esa colaboración con el grupo", ha explicado sobre el proyecto, del que aún se desconocen todos los detalles.

Por su parte, Carlos Pérez Gimeno ha puesto de manifiesto la poca promoción que realiza actualmente Pantoja de sus nuevos trabajos, recordando que este último recopilatorio apenas tuvo impacto en la prensa: "Fue un disco del que no se hizo apenas promoción, nadie habló de él. La propia Pantoja se desmarcó. En otras ocasiones la cantante ha hecho presentaciones impresionantes de disco. Pero hace años dejó de hacerlo".