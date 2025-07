El sorprendente cambio físico de Malú divide a sus fans: "¿Qué le ha pasado en la cara?"

La cantante María Lucía Sánchez Benítez, conocida artísticamente como Malú, ha vuelto a convertirse en tema de conversación. La artista madrileña ha compartido con sus seguidores de Instagram un resumen de sus días de descanso en Lanzarote, pero lo que parecía una sencilla publicación veraniega se ha convertido en todo un debate sobre su nuevo físico.

Con una trayectoria consolidada en el panorama musical español, Malú ha sabido forjar una carrera sólida que la ha llevado a ser una de las voces más reconocidas del pop nacional. Proveniente de una prestigiosa familia de músicos —es sobrina del guitarrista Paco de Lucía e hija del cantaor Pepe de Lucía—, ha sabido mantener vivo el legado artístico familiar, a la vez que ha construido una identidad propia en la industria.

Una publicación inofensiva

La polémica surgió a raíz de una publicación reciente en su perfil de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes de sus vacaciones en el archipiélago canario. La primera imagen, un primer plano de Malú luciendo su característica melena suelta y unos grandes pendientes dorados, ha llamado especialmente la atención de sus seguidores.

Acompañando la serie de fotografías, la artista escribía: "¡Días maravillosos de desconexión en Lanzarote! En un lugar mágico q ya se está empezando a convertir en mi casa…", seguido de: "He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto…".

Más allá de las imágenes de paisajes, reuniones familiares y platos típicos, fue el selfie inicial el que desató una oleada de comentarios. Muchos usuarios manifestaron su sorpresa ante el aspecto físico de la cantante, que se muestra más bronceada y, según algunos, visiblemente diferente a sus anteriores apariciones públicas.

"Que rara está, muy cambiada, ¿se ha hecho algo?", comentaba un usuario. Otro escribía: "OMG!! Me ha costado reconocerla… ¡Qué pena jolín! Esto de borrar quiénes somos…". Las comparaciones tampoco se hicieron esperar, con algunos seguidores señalando parecidos con otras figuras del panorama mediático: "Una mezcla entre Jessica Bueno y Marta, la novia de Matamoros" o "¿Qué te pasó en la cara? Belleza perdida".

El apoyo de sus compañeros

Frente a las críticas, también hubo muestras de cariño y apoyo, especialmente por parte de compañeros del gremio musical. Algunos artistas respondieron con piropos y mensajes de cariño:

Aunque Malú no ha emitido ningún comentario al respecto tras la polémica, continúa centrada en su carrera musical y en su vida personal, alejada de la polémica y fiel a su estilo. Con más de dos décadas sobre los escenarios y una base sólida de seguidores.