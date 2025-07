Polémica entrevista de Nacho Palau: ¿existe un acuerdo económico con Miguel Bosé?

Visiblemente recuperado tras atravesar un cáncer, Nacho Palau reapareció hace unos días en el programa De viernes, en Telecinco. Y lo hizo, cómo no, para hablar sobre su pasado junto a Miguel Bosé, repasando una vez más algunos de sus capítulos más oscuros junto al cantante como el tema de las infidelidades, la complicada separación o los conflictos con sus hijos que terminaron en un juzgado.

Durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, Isabel González y los colaboradores Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno han hablado sobre esta nueva aparición del escultor. Para la subdirectora del matinal de esRadio, Nacho Palau sigue enfrascado el pasado y mientras que por un lado "perdona la vida a Miguel" por otro le sigue "reprochando cosas" especialmente en el tema de los niños: "Él habla mucho de los niños, pero sobre todo tira mucho a hablar del pasado, de la infidelidad, al final está contando algo que intenta exculpar al cantante con el tanto se metió en su día. Cuando eres el tapado tantos años, siempre en la sombra, imagino que necesitas liberarte".

Por su parte, Beatriz Cortázar cree que estas apariciones esporádicas obedecen a una necesidad puramente económica: "Llega el verano, tiene dos hijos y necesita dinero. Trabaja en lo que puede y como puede. Le han ofrecido ir a un plató donde además sabemos que pagan muy bien. Obviamente cuando te enfrentas a una entrevista tienes que contar algo y él solo puede remover su historia con Miguel".

Y surge la duda, ¿existe un acuerdo económico entre la expareja? Isabel González cree que, de existir, "nunca lo conoceremos porque no les conviene a ninguna de las partes". En cambio Cortázar, duda de sus existencia, pues de haberse firmado "no existirían estas entrevistas": "Pues yo creo que si hubiese un buen acuerdo económico, no existirían este tipo de entrevistas. Conociendo a Miguel Bosé, si hubiese algún tipo de acuerdo entre ellos, el pacto de silencio sería la primera clausula. Yo es que pienso que lo único que busca es sacarse una paguita de verano, no remover demasiado y contar cosas que ya han contado".