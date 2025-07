Ana Obregón relata cómo descubrió la infidelidad de Lequio que rompió su relación en 1994

Ana Obregón ha relatado en televisión los detalles de la infidelidad que puso fin a su relación con Alessandro Lequio en 1994. La actriz ha recordado cómo descubrió que el padre de su hijo mantenía una relación paralela con Silvia Tinao, una azafata con la que se enfrentó personalmente tras conocer la situación.

Una confesión en televisión tras un tema de actualidad

La anécdota salió a la luz durante la emisión del programa ‘Y ahora Sonsoles’, en Antena 3, donde se comentaba la reciente polémica que ha afectado al CEO de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron. Este ejecutivo fue grabado por la 'kiss cam' del concierto de Coldplay en Boston en actitud cariñosa con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa. La escena provocó su dimisión y la posterior ruptura de su matrimonio.

A raíz del debate sobre las infidelidades públicas, Ana Obregón intervino para compartir su experiencia personal, recordando el episodio que marcó el final de su relación con Lequio, con quien tuvo a su hijo Aless en el año 1992.

Una sospecha confirmada por una amiga

La actriz ha explicado que comenzó a sospechar tras hablar con una amiga que vivía cerca de una urbanización a la que Lequio acudía con frecuencia. "Me dijo que siempre lo veía entrar a las ocho en esa urbanización. Yo pensé que iría a alguna reunión, pero le pedí que, si volvía a verlo, me llamara", ha detallado.

Poco después, recibió la llamada. Según su relato, fue directamente al domicilio de su amiga, desde donde pudo ver con unos prismáticos a Lequio entrando en la vivienda. Decidida a confirmarlo, se dirigió al piso de Silvia Tinao y llamó a la puerta.

Enfrentamiento directo

"Me abrió la tipa. Le dije ‘que salga el padre de mi hijo’. Me contestó que no estaba y le respondí: ‘eres una mentirosa’. La insulté. Él estaba escondido", ha recordado Obregón entre risas, relatando el momento en el que tomó la decisión de terminar la relación.

Según ha asegurado en el programa, la mujer con la que su entonces pareja le fue infiel era "bastante más mayor" que ella, lo que, según sus palabras, le generó más rabia en aquel momento. "Era una azafata", ha comentado, sin entrar en más detalles sobre la otra implicada.

Sin rencores más de 30 años después

A pesar del impacto que tuvo en su vida en ese momento, Obregón ha afirmado que no guarda rencor a Alessandro Lequio. "Me dolió mucho, pero nunca tuve rencor. Siempre hemos tenido una relación maravillosa por nuestro hijo", ha asegurado.

Incluso ha apuntado que cree que Lequio no se molestará por esta revelación pública, ya que los hechos ocurrieron hace más de tres décadas. "Es una tontería. Es divertido. Eso fue hace 20 o 30 años", ha señalado, restando importancia al asunto.

Una anécdota que ahora ve con humor y distancia

La actriz ha recalcado que la relación con Lequio, tanto en el pasado como tras el fallecimiento de su hijo Aless, ha estado marcada por el respeto y la cordialidad. Ha insistido en que la historia forma parte del pasado y que actualmente la recuerda con humor.