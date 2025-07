Última hora sobre el estado de salud de Anabel Pantoja tras su grave accidente: "Sigo viva y luchando"

Anabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales los detalles de la caída que sufrió el pasado fin de semana durante su estancia en la Costa Brava, donde participaba en un evento organizado por la agencia de representación de Dulceida.

Según ha explicado la influencer, el accidente le provocó una luxación en el codo derecho que ha requerido inmovilización con yeso y cabestrillo. La sobrina de Isabel Pantoja afirma que el dolor fue incluso mayor que el del parto y que está temporalmente limitada para realizar tareas básicas de la vida como "poner la pasta de dientes" o "hacerse una coleta".

Una racha de mala suerte

La estancia de Anabel Pantoja en la quinta edición de la llamada CasaIn se vio afectada desde el primer momento. La influencer viajó desde Gran Canaria junto a su hija, y a su llegada a Barcelona denunció en redes sociales la pérdida de su equipaje, aunque finalmente las maletas llegaron en el siguiente vuelo. Este contratiempo inicial se vio agravado por un accidente ocurrido durante una noche sin iluminación adecuada.

Según ha relatado en su cuenta de Instagram, la caída se produjo cuando llevaba en una mano el biberón y la leche, y en la otra el móvil. "No vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo", ha explicado. Como consecuencia, sufrió una luxación de codÜlo que le provocó un dolor intenso. "Para mí fue como si me lo hubiera roto. El dolor era insufrible, incluso más que el parto", ha señalado.

Anabel estuvo 40 minutos esperando una ambulancia, que la trasladó al hospital más cercano donde le recolocaron el brazo. "Me lo colocaron, pero todo fue horrible. No quiero exagerar, pero fue una cosa tremenda", ha contado a sus seguidores. Actualmente se encuentra en Sevilla, en casa de su madre, donde recibe ayuda para poder atender a su hija, ya que tiene limitada la movilidad en la mano derecha.

"Con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, incluso me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo coger una coleta, porque necesitas la otra mano. La pasta de dientes lo mismo, con esta mano no tengo apenas fuerza", ha relatado.

Unos planes condicionados

En los próximos días, Anabel tiene previsto acudir a un traumatólogo especialista para confirmar que no hay fractura y valorar el estado de la articulación. Aunque ya le han colocado el brazo, quiere asegurarse de que todo evoluciona correctamente y saber cuánto tiempo deberá mantener el yeso.

La lesión ha alterado sus planes inmediatos. Según ha confesado, tenía varios viajes y compromisos previstos que podrían verse afectados. "Esta situación me rompe un poco todo", ha lamentado.