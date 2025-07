Pablo Alborán habla sin censura sobre sexo: "Me lo puedo pasar muy bien con una mujer"

Pablo Alborán es uno de los artistas más exitosos de la industria musical nacional, sin embargo, siempre ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras y los focos que le persiguen día a día en su carrera profesional. Sin embargo, en su última entrevista se ha dejado conocer más en aspectos de su vida que nunca antes había hablado.

La entrevista la ha realizado junto a su amiga Cayetana Guillén Cuervo en el estreno de su nuevo podcast 'No te lo cayes'. En él ha hablado en primer lugar de su orientación sexual donde la presentadora le agradecía que en el año 2020 lo afirmara abiertamente. Él, sin rodeos, explicaba que al conceder entrevistas notaba que había "algo que desbloquear": "Es algo que de pronto yo no me quiero callar, que es importante contarlo, eso va a hacer que otro lo escuche. Es importante generar conversación y seguir haciendo vida normal".

"Para mí el buen sexo necesita de un vínculo afectivo"

Siguiendo con su vida sentimental actual, ha explicado el momento en el que se encuentra. Pablo explica que lucha cada día consigo mismo para "dejarse llevar en ese aspecto" y eliminar cualquier tipo de idea preconcebida, ya que no cree en un amor "Disney", aunque comenta que sí que le gustaría formar una familia con alguien: "El concepto de familia para mí es guay, me gusta la familia "comuna", me gusta con gente".

La exclusividad dentro de una una pareja para él es "fundamental": "Para mí el buen sexo necesita de un vínculo afectivo", aclaraba, "no hay nada que me ponga más cachondo que el amor. Me parece fundamental. El buen sexo necesita vínculo afectivo". Terminaba afirmando con rotundidad, "me gusta la sensación de exclusividad y saber que hay algo más allá de lo físico".

"Sexualmente me lo puedo pasar muy bien también con una mujer"

Cayetana ha proseguido la entrevista entrando en el terreno sexual, donde Pablo comentaba de forma sincera que le "encanta" el sexo y que ha tenido mucha suerte con sus primeras veces.

"Me he dado cuenta de que soy un poco 'antigüillo'. El otro día una amiga me decía 'es que eres muy normativo', y yo no lo entendía. También depende de cómo te lo digan", e iba un paso más allá, "me gusta el amor, la pareja, el sexo me encanta, pero también soy una persona que tiene la mente muy abierta y que pienso que sexualmente me lo puedo pasar muy bien también con una mujer, me lo he pasado muy bien", afirmaba mirando a Cayetana, "esos pensamientos a lo mejor no casan con lo que la gente piensa que soy. Pero me he dado cuenta de que tengo un lado un poquito más tradicional: me gusta la pareja", concluía.