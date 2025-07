Iker Casillas explota tras sus cariñosas fotos con Juliana Pantoja: "Debería medir su exposición"

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico continúa indagando las imágenes de las vacaciones en Colombia de Iker Casillas. Una de ellas ha llamado especialmente la atención: en ella el guardameta aparece acompañado de una explosiva joven, Jualiana Pantoja, en la que ambos aparecen en ropa de baño, actitud relajada y muy cariñosos. La prensa no ha tardado en reaccionar a esta imagen, calificando a esta psicóloga como la nueva amiga especial de Iker, algo que nuestra compañera Paloma Barrientos insiste en desmentir: "No hay nada, esta tal Juliana no es nada de Iker".

La periodista del matinal de esRadio, donde ha estado acompañada de Isabel González y Alaska, asegura que en esa relación solo hay "divertimento y amistad", pues coincidieron en la misma pandilla: "Es que en estas cosas te tienes que fiar de informaciones absolutamente directas y yo tenía una información muy directa de una persona que forma parte de ese círculo de Iker. Lo que le molesta es que haya mujeres que le hagan trampas, como Claudia Bavel, y le molesta que la prensa saque estas informaciones".

Unas quejas que Alaska e Isabel González consideran injustas pues, "desde el momento que te haces ese tipo de fotografías, sabes lo que puede ocurrir": "Si este haces una foto con una chica y ella la sube a las redes sociales, pues sabes lo que puede ocurrir. Tienes que medir su exposición, aunque sea duro porque todas las personas que aparecen en medios públicos tienen ese problema", ha señalado la subdirectora de la Crónica, Isabel González, y que ha compartido Alaska: "Creo que desde el momento que se publica esas fotos evidencias que no hay nada. Pero no puedes evitar que se hable del tema. Sabes que esa chica las va a colgar, luego te expones a aquí estemos comentando durante todo el verano este asunto".

"Cuando estas soltero y todo el mundo te quiere adjudicar una pareja o entras a todo o no entras a nada. Esto es interminable. Hay varias compañeras, como Lorena Vázquez, Leticia Requejo o Beatriz Cortázar, a las que ha contestado con un mensaje muy parecido: "Estoy hasta los mismísimos de que me saquéis relaciones y me achaquéis noviazgos", ha continuado Isabel González, mientras Paloma Barrientos adelantaba que nuevas imágenes podrían salir a la luz: "Iker se molestó porque no era la única chica que estaba durante esas vacaciones. Puede ser que veamos más fotos suyas, pero solo de divertimento, no hay nada más".