Isa Pantoja pasa por una depresión posparto sin el apoyo de su familia

Un mes después de convertirse en madre de su segundo hijo -el primero junto a Asraf Beno-, Isa Pantoja concedió una entrevista a Lecturas para hablar con sinceridad sobre su depresión posparto y en la que, sin disimular su tristeza y su decepción, revela quién es el único miembro de la familia que la ha felicitado por su reciente maternidad.

Tras sincerarse en redes sociales sobre la "montaña rusa de emociones" que está viviendo desde que llegó al mundo su bebé, la hija de Isabel Pantoja confesó lo complicado que ha sido este mes y asegura que hay días en los que ni siquiera se puede "levantar de la cama". "¿Por qué estoy mal cuando todo está perfecto?", se pregunta, apuntando que nunca creyó que le fallaría de este modo la cabeza. "He vivido un embarazo idílico y ahora me ha azotado la realidad de una manera que no esperaba. No quiero estar así", se lamenta, convencida de que tarde o temprano volverá a ser la misma de siempre y disfrutará de la familia que ha formado junto a su marido.

En este bajón anímico ha influido, aunque no lo diga directamente, el hecho de que el clan Pantoja le haya dado una vez más la espalda. Según relató entre lágrimas, ni su madre ni su hermano Kiko Rivera la han felicitado por su maternidad y tampoco han interesado por Cairo un mes después de su nacimiento. Algo que, aunque no le sorprenda porque no tiene ningún tipo de relación con su familia, sí le duele porque refleja la indiferencia que la tonadillera y el Dj tienen hacia ella.

La única que se ha puesto en contacto con ella fue su madrina María del Monte, a la que considera parte de su familia y con la que ha retomado su relación después de años de distanciamiento.

También Anabel Pantoja, con la que podría no estar demasiado contenta. Si bien es cierto que tras el nacimiento del bebé le pidió que no fuera todavía a verles para darles tiempo a adaptarse a esta nueva etapa con un recién nacido en casa, la influencer no ha hecho ni el amago de viajar a Cádiz para arropar a su prima a pesar del complicado posparto que está viviendo Isa.