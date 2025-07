Norma Duval vuelve junto a Mathías Kühn: casados dos veces y separados en varias ocasiones

Curioso caso el de la pareja formada por Norma Duval y Matthías Kühn que desde que se conocieron en 2010 no han cesado de quererse y romper su relación, una y otra vez. Ahora están de nuevo juntos pero nos preguntamos si volverán a reincidir en otro divorcio. Parecen los protagonistas de un vodevil. Y cuando han sucedido esos episodios de amor y desamor, Norma los ha aprovechado con muy buena visión comercial, vendiendo cada exclusiva a la revista ¡Hola!, cuya administración siempre ha sido generosa con la "vedette". No conocemos en España ninguna otra historia parecida a la de esta mujer de bandera, que aún hoy, a sus sesenta y nueve años, mantiene un atractivo físico, del que ha sacado siempre el mayor partido.

Purificación Martín Aguilera nació en Barcelona el 4 de abril de 1956. Hija de militar y enfermera. Fue Miss Madrid 1973. En el jurado se encontraba Valerio Lazarov, el revolucionario realizador de televisión (Míster Zoom lo llamaban por el uso de esa utilización), quien la contrató como futura actriz y "vedette". Lo sería en varios programas de televisión, ya con su sobrenombre definitivo de Norma Duval, que respondía al verdadero nombre de Marilyn Monroe y al apellido del galán de "La dama de las camelias".

Por entonces, en esa década de los 70, Norma apareció en el madrileño teatro Calderón como "supervedette" de varios espectáculos encabezados por Fernando Esteso: "¡Ay, Bellotero, Bellotero!", "Ramona, te quiero" y "Ya tenemos risocracia", cuyos cantables fueron cosa de Lauren Postigo. Norma mostraba sus hermosas y largas piernas y un llamativo escote. Se decía que el cómico aragonés tuvo un "rollete" con Purita, como era llamada en la intimidad. Que le llevaba media cabeza a su compañero de función.

De Norma se enamoró un joven de familia millonaria llamado Jorge García Lago. No era ningún galán y además, era notorio, estaba seriamente enfermo. El afán de ella era casarse, gozar de una alta posición económica y romper con sus sueños de triunfos artísticos, como modelo, actriz, bailarina y cantante. Jorge vio en ella la mujer inalcanzable dada su salud, pero que estaba dispuesta a convivir con él, tras una boda discreta. Y convinieron que antes de escuchar la epístola de San Pablo, intimaran antes viviendo juntos. En casa de ella no podía ser. Entonces, Norma se trasladó al pisazo de lujo de los García Lago, sito en el exclusivo paseo madrileño de la Castellana.

Jorge ya presumía de novia, pero su familia no veía normal aquel emparejamiento. Medió la madre de Jorgito, no sabemos con qué intenciones. Se dice que hubo enfrentamiento entre ella y su futura nuera. A la que la señora Lago despidió de la casa con cajas destempladas. Norma, despedida como si fuera una criada cogida en falta, quiso llevarse a casa digamos su botín, tras el sacrificio que había hecho con su frustrado marido quien padecía una enfermedad degenerativa que iba consumiendo su cuerpo. Y vio la forma de llevarse las valiosas joyas regaladas por éste. A lo que se opuso violentamente quien ya no iba a ser su suegra. Hubo un tira y afloja, que se despejó con la llegada de la policía, llamada por la madre de Jorge. Acusaron a Norma de apropiarse de lo que no le correspondía. Quedaría absuelta en el juicio. Y solterita se quedó. Llegado 1980 una representante artística argentina residente en Madrid la recomendó a la empresa del mítico cabaré parisino "Folies Bergère", donde allí debutó nuestra compatriota con gran éxito, diariamente aplaudida por la clientela de turistas, muchos españoles que acudían al local para admirar tanto el busto como las piernas de la "supervedette·. En la capital francesa conoció el amor. Un jugador internacional de baloncesto, alto como es natural y agraciado físicamente, el croata Marc Ostarcevic se convirtió en su novio a partir de 1983.

Tuvieron tres hijos, casándose en 1992. Ya viviendo en Madrid, él ofició de representante de Norma. Ella era desde luego quien llevaba el dinero a casa. Y tal vez pudieron discutir de la economía, o de que Marc miraba demasiado a las chicas de la compañía de revistas de su mujer. El caso es que acabaron divorciándose en 2003. Norma ya era desde hacía quince años una figura espectacular por su anatomía. Y un productor de cine, José Frade, la contrató para varias películas. Era la época del cine de destape, en el que la "vedette" tuvo su sitial. No le importó a Frade separarse de su mujer, con quien llevaba mucho tiempo casado, con descendencia, lo que a ésta le causó una tremenda decepción. Pero Frade estaba loco por Norma. Y se fueron a vivir juntos hasta que se pudieron unir civilmente en ceremonia ocurrida en Molina de Aragón. Los casó una juez llamada Concha Azuara, que poco después apareció en las páginas rosas de las revistas ennoviada con el malogrado matador de toros Sebastián Palomo Linares.

Cuatro años duró la pareja Frade-Duval. Tiempo en el que quedó embarazada, pero tuvo un aborto. Cuatro años en los que ella no pisó un estudio cinematográfico ni un escenario. ¿Se lo impedía él, tal vez por celos? El caso es que Norma estuvo retirada del mundo del espectáculo. Hasta que se cansó de esa situación, y acabaron como el perro y el gato. Ella volvió a ser la estrella recuperada, no tenía rivales, si exceptuamos a Bárbara Rey, a la que llegó a sustituir en una ocasión, tiempo atrás, en un teatro-discoteca. Fue quien más se significó en su papel de "supervedette" en el género de la revista musical, que ya iba decayendo en espectadores, sólo manteniéndose por otro lado gracias a Lina Morgan y su vis cómica.

Lo que hizo Norma Duval hasta incluso el presente fue servirse de las televisiones, apareciendo en toda clase de programas. Las revistas, sobre todo "¡Hola!", de la que seguía cobrando de vez en cuando merced a sus golosas exclusivas bien pagadas, con reportajes junto a sus ya creciditos tres hijos, mantenían de ese modo su nombre: el de una de las artistas más conocidas de España. Yo, que la conocí desde sus viejos tiempos como Miss Madrid, doy fe de su extraordinaria simpatía, donde gentes con su público y los periodistas, que siempre obtuvimos de ella, al margen de sus exclusivas, facilidades para entrevistarla. Un personaje Naranja, sin duda.

Sus nuevos amores terminarían por aflorar en esos semanarios del corazón en los que aparecía a menudo, luciendo su bella anatomía. Y ya quedó dicho que en 2010 nos sorprendió relacionada con un empresario alemán, agente inmobiliario en las islas Baleares, de nombre Mattías Kühn. Se había separado de su mujer, alemana como él, con quien tenía varios hijos. Rubio, grande como un armario, vivía en la isla mallorquina de Tagomago. Él solo. Hubo equívocos sobre si era suya o no en propiedad, pero no lo era. Bien por su alquiler o mejor por sus negocios, ha tenido cuitas con Hacienda, que todavía le reclama una importante cantidad. Ha sabido sortear al Fisco y eludir la cárcel.

Condensado, lean el itinerario amoroso de Norma con el teutón: boda en 2015 en la isla de Tagomago. ¿Se llevaron con ellos al juez que los casó? Eso era en junio, pero en noviembre tarifaron. En febrero de 2016, Norma dejó otra vez su casa madrileña y se marchó a Mallorca junto a su "chico", mejor llamarlo "su hombretón". Estuvieron unidos varias temporadas, entre idas y venidas. Hasta que en 2022, volvería a romper con él, el mes de marzo. Se echaron los dos de menos, reconciliándose en julio. Para cuando llegó noviembre irse a la estación suiza de Gstadd a casarse por segunda vez. Ceremonia cuyas imágenes aparecieron publicadas en "¡Hola!", revista de cabecera de la novia, una vez recibido el talón bancario subsiguiente. Les iba casarse más de una vez: excitante.

Norma Duval, en ese peregrinaje sentimental, ha tenido momentos muy difíciles en su vida, cuando murió su muy querida hermana Carla, en 2010, a los cuarenta y seis años, haciéndose cargo de sus sobrinas. Como asimismo en tiempos actuales pasa por emotivos momentos cuando se reúne con sus tres nietos, el último, reciente, de su hijo Yelco. Abuela todavía joven y atractiva, a la que contemplamos de vez en cuando en sus comparecencias en la televisión o en las revistas. Ya decíamos que es un personaje cercano a la gente que, aunque ya no esté presente en el cine o en el teatro, su imagen no se ha borrado de la memoria de miles de españoles (y españolas, que dirían Sánchez y sus secuaces).