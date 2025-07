La semana pasada, la artista madrileña de 43 años, Malú, se vio envuelta en una inesperada polémica tras compartir en redes sociales algunas imágenes de sus vacaciones en Lanzarote.

Aparentemente, parecía una publicación más a modo recopilatorio para celebrar unos días de descanso y disfrute con su familia, pero el carrusel entre paisajes, comida y fotos con amigos acabó generando un sinfín de comentarios sobre su rostro y un supuesto cambio físico.

"¡Días maravillosos de desconexión! He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto… ¡Han sido días muy felices para todos!", escribía la intérprete de Blanco y Negro junto a varias fotos, entre las cuales un selfie llamó especialmente la atención.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios señalaron que veían a la artista "muy diferente" y algunos incluso se aventuraron a decir que podría haberse hecho algún retoque estético. Las suposiciones se extendieron rápidamente y la imagen se volvió viral, generando opiniones divididas entre quienes aseguraban notar un cambio evidente y quienes defendían su apariencia natural.

La respuesta

A pesar de la avalancha de comentarios, Malú optó por no responder de inmediato y mantuvo el silencio durante unos días. Sin embargo, finalmente decidió cerrar la semana de la polémica publicando un nuevo selfie acompañado de un irónico mensaje: "¡Mi nuevo rostro! o el viejo… o el de siempre… ya no lo sé…", escribió, en un intento de desdramatizar la situación que había provocado tal revuelo en redes.

En la imagen se muestra sin una gota de maquillaje, con la piel al natural, dejando ver sus pecas, pequeñas arrugas y ojeras.

Opiniones divididas entre sus fans

Como era de esperar, sus compañeros del mundo artístico no tardaron en mostrarle su apoyo, igual que ya hicieron en el post anterior sobre el supuesto retoque estético.

Sin embargo, entre los comentarios de sus fans, sigue habiendo división de opiniones, igual que la semana pasada. Algunos la aplauden sin filtros y se centran en su talento, dejando mensajes como: "Arte, eso es lo que tienes, por todos los poros de tu piel", "Da igual porque eres un ser de luz", o "Sinceramente, tu rostro 'me la pela'. Te admiro por tu trabajo y tus canciones. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te plazca, que es tuyo".

Otros, en cambio, siguen dándole vueltas al tema del posible cambio de imagen y no dudan en opinar al respecto: "No te operes más, pierdes tu esencia", o "Es cierto que estás diferente, cambiada. No sé qué te has hecho o qué no, pero sí que se te ve distinta, con otro rostro…".