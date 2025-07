La acusación de violación contra el hermano mayor de los Gallagher y rumores de conflicto ensombrecen la gira de Oasis

El reencuentro de la legendaria banda Oasis está haciendo las delicias de sus fans y tras nueve conciertos en Cardiff, Manchester y Londres, se puede confirmar que la reconciliación de Noel y Liam Gallagher es un hecho. El grupo hace vibrar al público en cada uno de sus recitales no solo con el setlist, que incluye canciones como Live Forever, Don’t Look Back in Anger o Wonderwall, también con los gestos de cariño de que se dedican los hermanos Gallagher cada vez que suben al escenario.

Todo parece ir viento en popa antes de repetir faena en el estadio Wembley de la capital británica y llevar su espectáculo a Irlanda, Estados Unidos, Japón, Argentina, México y Brasil. Un motivo más que suficiente para que los tabloides ingleses hayan decidido empañar una gira cuyos asistentes miran con lupa por miedo a que resurjan viejas rencillas familiares.

El diario Daily Mail publica en su edición digital que los Gallagher pusieron dos condiciones para su regreso: la primera, ganar el máximo dinero posible, algo que están consiguiendo con creces gracias a sendos sold outs, venta masiva de merchandising y colaboraciones con marcas como Adidas; la segunda, pasar el mínimo tiempo posible juntos para evitar roces y convencer a sus fans de que la tregua es real.

Según este medio, que cita fuentes cercanas a la banda, Liam y Noel están "dando señales de una creciente tensión", por lo que hay miedo a que interrumpan de manera drástica el tour. "Liam Gallagher pasa más tiempo con su perro que con Noel", apuntan. La respuesta de los fans ha sido unánime y acusan a la prensa de buscar drama donde no lo hay. "Los medios de comunicación están absolutamente desesperados por una ruptura entre estos dos"; "Sí, estoy seguro de que Noel está celoso de un perro", escriben algunos usuarios.

Paul Gallagher, en problemas

Tras casi un mes de gira sin incidentes ni escándalos, el pasado lunes The Telegraph desveló que Paul Gallagher, hermano mayor de los músicos, ha sido acusado de violación a una mujer en el marco de una investigación que la policía londinense inició en 2024.

El hombre de 59 años se enfrenta además a cargos de estrangulación y amenazas de muerte a la misma mujer, cuya identidad no ha trascendido para preservar su intimidad y velar por su seguridad. Los hechos tuvieron lugar entre 2022 y 2024 y Paul deberá comparecer ante un tribunal de Westminster, en Londres, el próximo 27 de agosto.

El mayor de los hermanos nunca se ha dedicado a la música y vive completamente alejado del foco mediático. En la actualidad reside al norte de Londres, en un piso comprado por Noel.