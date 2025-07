Las novias de Escassi presumen de cuerpazo en las revistas de esta semana

Es miércoles de revistas y llegan al kiosko con mucha variedad. La revista Hola dedica su portada a la princesa Leonor y la infanta Sofía donde se da buena cuenta de las actividades de ambas durante los premios Princesa de Girona. La revista, además, destaca el collar de diseño de corazón de Elsa Peretti.

En las revistas de estas semana aparecen, o bien en portada o en su interior, varias ex parejas de Álvaro Muñoz Escassi. Semana publica una entrevista con Raquel Bernal, que el 28 de diciembre se casó con Álvaro en la República Dominicana y del que se separó 5 meses después. En mayo de 2017 se divorciaron alegando "diferencias irreconciliables". Una de las frases que más llaman la atención de esta entrevista es que comenta que "Álvaro jamás ha sido agresivo y mucho menos su comportamiento ha sido inadecuado. Al menos conmigo". Raquel reconoce en la entrevista que ahora tienen mejor relación que entonces: "Quién sabe, nunca se sabe" responde a si se casaría de nuevo con él. Mientras tanto, el ex jinete supera la ruptura con Sheila Casas grabando una receta de cocina con Cristina Oria.

En Semana también vemos a Sheila Casas luciendo tipazo en las playas de Cantabria, mientras que en Diez Minutos es María José Suárez protagoniza su portada luciendo cuerpazo en las playas de Cádiz. Tal y como contó Daniel Carande en Es la Mañana de Federico el pasado lunes, María José no va a tomar ninguna medida contra Escassi.

Por su parte, Carmen Thyssen hija coge el testigo de su madre en la inauguración de una exposición en el Espacio Carmen Thyssen de San Feliu de Guixols. Asimismo, la revista comenta que "se dijo que su velero de casi cuarenta metros de eslora se alquilaba por días ys emanas, algo que no ha sucedido aunque la posibilidad de alquilar el barco no estaría descartada si fuera para una estancia de al menos dos semanas y en un periodo en que ella y sus hijas no lo utilizaran, como en agosto". ¿Se trata de una indirecta a Borja y Blanca?

Ayer saltó la noticia de una posible relación entre el millonario Juan Antonio Pérez-Simón con Paloma Segrelles. Después de finalizar su relación de trece años con Silvia Gómez-Cuétara, Pérez Simón fue visto con la abogada Teresa Bueyes, con quién acudió a los Premios Princesa de Asturias en 2024 y dieron la bienvenida a 2025 en Acapulco.