Pamela Anderson y Liam Neeson, la pareja sorpresa de Hollywood: "Está claro que están enamorados"

Hollywood ha encontrado en Pamela Anderson y Liam Neeson una de esas historias de amor que parecen sacadas de una película, pero que esta vez es completamente real. Lo que comenzó como una estrecha colaboración profesional durante el rodaje de la comedia The Naked Gun ha evolucionado, según confirma la revista People, en algo mucho más íntimo. "Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro", asegura una fuente cercana a ambos intérpretes.

La pareja ha ido dejando pistas más que evidentes a lo largo de las últimas semanas. Desde su aparición en la premiere londinense, donde Anderson sorprendió al besar a Neeson en la mejilla, hasta la alfombra roja en Berlín, donde ambos se mostraron relajados, sonrientes y con una complicidad imposible de fingir. El pasado lunes 28 de julio, en el estreno de The Naked Gun en Nueva York, firmaron una de sus imágenes más comentadas: acudieron juntos, rodeados de sus hijos, en un gesto que muchos interpretaron como la confirmación definitiva de que lo suyo va muy en serio.

Pamela posó orgullosa junto a Brandon (29) y Dylan (27), hijos que tuvo con el músico Tommy Lee; mientras que Neeson estuvo arropado por Michael (30) y Daniel (28), fruto de su matrimonio con la fallecida Natasha Richardson.

Una química imposible de disimular

La conexión entre ambos es palpable y ha sido protagonista en cada una de sus entrevistas durante la promoción del filme. En una reciente aparición en el programa Today, el presentador Craig Melvin les preguntó directamente si eran pareja. "¿Qué? No entiendo la pregunta", respondió entre risas Anderson. Neeson, por su parte, esquivó la cuestión con humor: "Ay, Craig, Craig…". A continuación, explicó que "nunca había conocido a Pamela en persona. Nos conocimos en el set y descubrimos que teníamos una química encantadora".

Pero lo cierto es que esa química no ha pasado desapercibida para nadie. Ambos han compartido elogios constantes en los medios. El actor confesó a People: "Para empezar, estoy locamente enamorado de Pamela. Es fantástico trabajar con ella. Para ser sincero, no tengo palabras para felicitarla. No tiene un ego enorme. Simplemente viene a hacer su trabajo. Es divertida y es muy fácil trabajar con ella".

Por su parte, la actriz canadiense ha descrito a Neeson como "el caballero perfecto" y ha declarado que él "saca lo mejor de uno… con respeto, amabilidad y una gran experiencia". En declaraciones a Entertainment Weekly, Anderson subrayó: "Creo que tengo un amigo para siempre en Liam. Definitivamente tenemos una conexión muy sincera y cariñosa. Es un gran tipo".

Dos biografías marcadas por la pérdida

Liam Neeson estuvo casado con la actriz Natasha Richardson, con quien tuvo dos hijos. Su vida cambió para siempre el 16 de marzo de 2009, cuando ella sufrió un accidente de esquí en Canadá que acabó siendo mortal. La actriz falleció a los 45 años tras ser diagnosticada con un hematoma epidural. Neeson tuvo que tomar la devastadora decisión de desconectarla del soporte vital.

Desde entonces, el actor había evitado cualquier relación sentimental de peso. Solo se le conoció un breve noviazgo con la ejecutiva Freya St. Johnston, y en octubre del año pasado aseguró a People que había dado por cerrada esa etapa: "En una palabra, no. Yo eso ya lo superé", respondió al ser preguntado si estaba enamorado.

Pamela Anderson, por su parte, ha vivido una existencia tan mediática como convulsa: icono de los noventa, víctima de abusos, protagonista de uno de los escándalos sexuales más sonados del siglo XX y marcada por matrimonios intensos y caóticos, parece haber encontrado en esta etapa de su vida una serenidad inusitada. "Está claro que están enamorados", insiste la fuente citada por People.