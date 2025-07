Terelu triunfa en Málaga con su obra de teatro y se refiere a Mar Flores como "mi familia"

Tan solo unas horas después de protagonizar su posado de verano en la portada de la revista Lecturas, Terelu Campos actuaba en el teatro de Benalmádena con la obra 'Santa Lola' junto a César Lucendo. Poco antes de subirse al escenario, la propia Terelu escribía en sus redes sociales: "Qué ilusión estar en mi Málaga querida. Os lo vais a pasar muy bien". A pesar de algunos problemas técnicos y de sonido que hicieron que la obra comenzara con retraso, Terelu se marchó del teatro entre muestras de cariño y admiración por parte de los asistentes a la obra que reconocieron el gran trabajo hecho por la presentadora de televisión sobre las tablas.

Demostrando que la relación con su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Costanzia es maravillosa a pesar de todo lo que se está diciendo, Terelu Campos aprovechaba para explicar los motivos por los que su hija no había acudido a la obra de 'Santa Lola' en Benalmádena estando en Málaga. La pareja se encuentra en la Costa de Solm pasando unos días de vacaiones pero no han asistdo al teatro por los motivos que la propia Terelu ha explicado: "Pobrecitos, para tres días que vienen con su bebé. Algo que yo les he dicho que no hicieran. Habéis ido a Valladolid, al estreno, que era lo más importante, y no. No. Vienen cuatro días los pobres". Aun así, añadía que está disfrutando de su nieto y que también estaba muy feliz por eso, aunque tiene que regresar a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales, como es el programa Fiesta, un proyecto que le hace especial ilusión. "Me marcho a Madrid para trabajar. Estoy muy contenta. El público lo ha recibido muy bien. Al final, para mí no deja de ser un recuerdo a mi madre", confesaba.

Asimismo, Terelu ha comentado sobre el nuevo proyecto televisivo de Carlo Costanzia, que participará junto a su madre Mar Flores y del que reconocía que sabía algo al respecto: "Lo he visto, en Instagram. Bueno, sabía que habían hecho el casting". Además, aprovechaba la ocasión para animar a Carlo y a Mar asegurando que les apoyará en su paso por el reality: "Yo creo que Carlo tiene un buen gusto y Mar también. Apuesto por ellos en este reality, nos ha fastidiado. Yo apuesto por mi familia siempre", manifestaba.