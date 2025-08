Mónica Cruz, madre soltera de una hija de 12 años, no quiere meter en su casa a ningún hombre

Mónica Cruz ha destacado por méritos propios como bailarina, actriz y, en menor medida, como cantante de un grupo de vida efímera. Ya ha superado, por el tiempo transcurrido, aquello de que los periodistas siempre la citáramos como "la hermana de…" Cierto que le debe mucho a Penélope, con quien se lleva a las mil maravillas, mas lo es también que sus esfuerzos la llevaran a una posición respetable en el mundillo artístico. Si no es una estrella, una primera figura, tampoco es "alguien del montón". Además: es mujer independiente, con acusada personalidad, que se advierte en decisiones tan importantes como tener una hija por inseminación artificial estando soltera. Nuestros respetos hacia ella siempre. Es guapa, inteligente y ha sabido ir por el mundo gracias a su tesón y talento.

Nació en la localidad madrileña de Alcobendas en 1977. Si a su madre, peluquera, "le salió artista" su hija Penélope, también la menor, Mónica, sintió la vocación de bailarina, inscribiéndose en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, desde donde ya como profesional entró en la compañía de Joaquín Cortés, cuando éste se hallaba en un momento espléndido.

Por sus conversaciones y contactos con su hermana debutó en la televisión. En "Un paso adelante" aparte de su condición de bailarina, era una espabilada actriz. Lo demostró a lo largo de tres años y seis temporadas de programación . Donde hizo buenas migas con su compañero de reparto Miguel Ángel Muñoz, al punto de convertirse en novios durante un par de años, a partir de 2002. Con él y otros colegas formaron el grupo musical UPA Dance, donde ella ejercía como bailarina y cantante.

El buen quehacer de Mónica Cruz en esa serie propició que un productor cinematográfico le brindara su debut en la gran pantalla. Y no sólo rodó varias películas en España sino en Italia y Francia. En este último país lo hizo en "Astérix y los Juegos Olímpicos", una de las secuelas protagonizadas por Gérard Depardieu.

Estando embarazada Penélope en pleno rodaje de "Piratas del Caribe", en 2010, Mónica la sustituyó en algunas secuencias. Al año siguiente tomó parte en "Águila Roja". Y en adelante Mónica ha ido tomando parte en otros repartos, aunque no fueran como protagonista.

Tiene en su currículo participación en video-clips, el primero de ellos cuando aún no tenía claro su destino artístico, año 1994, en un disco de su buen amigo (y de Penélope, su novia entonces) Nacho Cano. En 2002 hizo otro tanto en una pieza de David Bisbal, como asimismo en 2021 junto a Dani Martín.

La vida sentimental de Mónica Cruz ha sido diversa, primero como ya quedó resignado, junto a Miguel Ángel Muñoz, con quien quedó siendo buena amiga a pesar de su ruptura tras esos dos años que convivió con él. En 2020 vivió un breve idilio con el siempre seductor Álex González. Corrió la especie de que Alejandro Sanz la cortejaba, aunque no estuvo probado que pasaran a mayores.

Fue después de esas historias cuando Mónica tomó una firme decisión: ser madre por inseminación artificial. Así vino al mundo Antonella, que ahora cuenta doce años y es su alegría permanente. Está muy pendiente, al cuidado de su educación, quien siguiendo la legislación hubo de registrarla con sus apellidos.

Mónica, sin descuidar nunca, como insistimos, sus atenciones con Antonella, intervino en "Maestros de la costura", un programa de Televisión Española, aunque no tenía mucha idea de esa faceta. Recordaba cómo su abuela, de niña, la apremiaba a aprender a coser con una máquina "Singer" que manejaba. Luego, ya siendo muy conocida, ha ensayado diseños con Penélope, creando algunos vestidos al alimón con bastante acierto.

En la televisión ha encontrado Mónica otro medio de trabajo y en la actualidad interviene en la Sexta en el espacio "Zapeando".

Pero ¿qué ha sido de su vida íntima en estos últimos tiempos? Entrevistada en las páginas de La Vanguardia confesaba recientemente que no le preocupa seguir sin pareja: "No busco una relación, pero si la tuviese, creo que funcionaría mejor si cada uno estuviera en su casa". Dicho esto, se deduce que piensa así por respeto a su hija, para no cambiarle su rutina: "No voy a meter a ningún hombre en casa". Esa determinación parte de lo transcrito líneas atrás: "Estar todo el día junto a un hombre no funciona, no va conmigo".