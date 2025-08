Soraya Arnelas, obligada a dar la cara tras hacerse viral un vídeo de su hija: "No he cobrado por ello"

La cantante y exconcursante de Operación Triunfo, Soraya Arnelas, se ha visto envuelta en una inesperada polémica tras hacerse viral un vídeo de su hija menor bailando en redes sociales. El vídeo en cuestión fue compartido por la propia artista, algo que suele ser habitual en sus redes sociales, donde no duda en mostrar aspecto íntimos de su vida así como contenido de sus hijas, Manuela, de 7 años, y Olivia, de 2 años de edad.

Hace apenas unos días Soraya compartía unas imágenes en las que aparecía su hija pequeña bailando mientras imitaba un vídeo protagonizado por un pingüino. Lo que en apariencia podría parecer un vídeo inocente y divertido, de los que habitualmente comparte la cantante, acabó siendo viral a nivel mundial, alcanzando la escandalosa cifra de 150 millones de reproducciones y casi 14 millones de ‘likes’ entre las plataformas Tik Tok e Instagram. Además, dio comienzo a un nuevo ‘trend’ en la red sociales, pues otras niñas y usuarios de las redes se animaron a hacer su propia versión del baile.

Las críticas por la sobrexposición a su hija no tardaron en llegar, hasta el punto de que Soraya se ha visto obligada a dar explicaciones y pedir respeto hacía su hija: "Cualquier persona puede coger cualquier vídeo de cualquier persona, no solamente el mío. Bueno, pues ha tocado con un vídeo de mi hija, pero tengo 50 vídeos de mis hijas en redes sociales. Ha tocado ese, bueno, pues no pasa nada", ha explicado en el programa Espejo público donde se estaba tratando la polémica.

Ayer se pronunció Soraya Arnelas en Espejo Público sobre la polémica tras la hiper viralización del video de su hija pequeña https://t.co/Dw8jwykTBD pic.twitter.com/0OyjoJReAO — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) August 5, 2025

En su defensa, Soraya asegura que no se arrepiente haber publicado el vídeo y niega "vender" a sus hijas a través de las redes: "No me siento mal porque mi hija es maravillosa y divertidísima, tal y como la veis en el vídeo. Yo no vendo a mis hijas, yo no estoy cobrando por ese vídeo. Esto no es una campaña de nada, simplemente se ha viralizado un baile de mi hija que yo comparto cada día con mi gente y con mis seguidores de bien".

Esta no es la primera vez que Soraya Arnelas genera polémica por algo relacionado con sus hijas. En el año 2020 ya protagonizó titulares en los medios de comunicación con el anuncio del lanzamiento de propia línea de moda para niñas bajo el nombre de ‘Chochete’.

La cantante explicó que el nombre hacía referencia a un apodo cariñoso que usan en su familia para referirse a su hija, la inspiración de la colección de ropa: "Chochete, es cuando Manuela baja a Andalucía a ver a sus abuelos y hay una jerga, una manera de comunicarse". La intención de Soraya no iba con doble sentido, sin embargo se formó un gran revuelo en las redes tras anunciar el nombre de la marca.