José Fernando mueve ficha tras la muerte de Michu y disfruta del verano junto a su hija

Se cumple un mes del inesperado fallecimiento de Michu a los 33 años de edad a consecuencia de los problemas del corazón que padecía desde su nacimiento. Semanas después de la trágica noticia, la guerra mediática entre la familia de la fallecida y los Ortega Cano vive uno de sus peores momentos: Tamara, la hermana de Michu, no tardó de 48 horas en sentarse en un plató de televisión después del entierro para criticar a los Ortega y el supuesto poco interés que han mostrado siempre por su sobrina, mientras Gloria Camila se defiende desde los mismos platós, asegurando que adora a esa niña.

La trifulca pública comenzó con los rumores de una posible mudanza de la hija de José Fernando y Michu a la casa de su abuelo, José Ortega Cano, como era el deseo de Michu de ocurrirle algo. Mientras que su abuela materna y tu tía temen perder a la gallina de los huevos de oro, Gloria Camila y su familia solo quieren el bien para esa niña: "Ahora me necesita más que nunca", dijo la hija de Rocío Jurado, velando siempre por su sobrina.

Días en familia

El primero en aparecer en Costa Ballena fue José Fernando, que reconocía frente a las cámaras que llegaba a casa de su padre con la intención de desconectar y descansar. Dos días después se unió Gloria Camila, asegurando a Europa Press que "todo en familia es mejor". Apenas unas horas después y junto a la hija de José Fernando, se les ha podido ver a todos disfrutando en un parque acuático de la provincia de Cádiz.

Una jornada en la que las risas, los juegos y los chapuzones sirvieron para dejar atrás los malos momentos y que la pequeña disfrutase de un día con los suyos. En las imágenes se puede ver a José Fernando muy relajado y pendiente en todo momento de su hija. Tampoco se ha despegado de ella su tía Gloria, quien no la soltaba de la mano, evidenciando que la relación es estupenda, pese a que se empeñe en asegurar lo contrario Tamara, la hermana de Michu.

En la cita familiar también estuvo José María el hijo pequeño de José Ortega Cano fruto de su matrimonio con Ana María Aldón.