El cantante Jaume Anglada ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un turismo. El cantante mallorquín y amigo íntimo del rey Felipe VI conducía una moto que fue arrollada por un coche que huyó del lugar del siniestro.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales y sanitarias, el accidente ocurrió sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Los testigo del accidente avisaron a las autoridades y a los equipos de emergencia que, rápidamente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos para atender al artista e intentar localizar al autor del atropello. Gracias a las descripciones y la matrícula aportadas por los testigos a la Policía Local de Palma, horas más tarde era localizado en su domicilio. Se trata de un joven de 20 años de edad.

El artista, con heridas de extrema gravedad, fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario Son Espases, donde se encuentra ingresado en estado grave.

El atropello se ha producido días después de que la Familia Real asistiera a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma al finalizar la cuarta jornada de la 43 Copa del Rey Mapfre. El rey se mezclaba entre el público para disfrutar de las canciones del artista acompañado de algunos de los miembros de la tripulación, todos ellos de la Armada.