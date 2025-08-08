Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida disfrutan de sus primeras vacaciones siendo tres en la costa gaditana

Fue el pasado 3 de julio cuando el pequeño Lucas llegó al mundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Fueron unos días cargados de emoción para ambos, que mantuvieron la discreción en todo momento. Tan sólo 15 días después bautizaban al pequeño para después trasladar la celebración íntima y familiar a una de las propiedades de la familia de Teresa, El Canto de la Cruz, situada en Colmenar Viejo, a 30 kilómetros de la capital y donde también celebraron la fiesta de su boda el pasado 6 de abril de 2024.

Ha sido un mes intenso: al posparto se suma habituarse a ser uno más en la familia. Es por eso que, tras coger ambos sus respectivas bajas de maternidad y paternidad, (ahora es Inmaculada Sanz la que está al frente de las funciones del Ayuntamiento de Madrid), se encuentran adaptándose a esta nueva vida familiar siendo tres en casa.

Hasta ahora, han mantenido sus planes en la más absoluta intimidad, sin embargo, recientemente han aparecido unas imágenes de los dos dando un paseo por la costa gaditana, lugar que han escogido para sus vacaciones más especiales.

Las imágenes las publica en su portada la revista Hola, donde se puede ver a la pareja dando un paseo por las orillas del mar de Cádiz, mientras hablan en una actitud relajada y con algún gesto de cariño entre ambos. Esta vez, el paseo era de ellos solos sin el pequeño Lucas que posiblemente estaría al cuidado de la familia de la aristócrata.

Para la ocasión, ambos vestían con looks muy casuales para los que estamos acostumbrados a verles en Madrid. Teresa lucía una falda de tenis en color negro, prenda que está en tendencia en la moda deportiva de esta temporada, combinada con un polo blanco y zapatillas a tono de una conocida marca deportiva. En el caso de Almeida, optó por un estilo informal compuesto por un pantalón corto en gris, polo azul marino y zapatos cómodos de verano .

No es casualidad que hayan escogido Cádiz para sus primeras vacaciones en familia. Por la parte de la familia de Teresa tienen una propiedad en una de las urbanizaciones más exclusivas de Sotogrande. Un lugar precioso y tranquilo para disfrutar de unos días de relax visitando playas, dando paseos, disfrutando de la increíble gastronomía del sur y aprovechar para que el pequeño conozca el mar por primera vez.