Luis Fonsi se casó con una modelo cordobesa tras un fracaso matrimonial

Desde que en 2017 estrenara "Despacito", un éxito internacional, el puertorriqueño Luis Fonsi se ha forjado una popularidad internacional. Establecido en España, donde vive con su esposa y dos hijos, disfruta este verano con su gira por nuestro país. Pasó hace algo más de un decenio por una profunda crisis matrimonial, de la que salió gracias a encontrarse con la atractiva modelo cordobesa Águeda López, la mujer de su vida.

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero es su identidad, nacido en San Juan de Puerto Rico desde donde, cuando contaba diez años, se trasladó con su familia a Miami. Es bilingüe, por tanto. Con una buena formación musical, desarrolla su faceta de cantautor de románticas baladas, no exentas de ritmo caribeño cuando le apetece, desde hace exactamente treinta años. Ha sido a través de su participación como "coach" (jurado) del programa "La Voz Kids", donde se ha ganado gran parte de la popularidad que disfruta, aparte de su éxito "Despacito", a la que contribuye con su simpatía.

Luis Fonsi estableció sus actuaciones en los países de habla hispana, consiguiendo así una repercusión mayoritaria con sus canciones, al principio del nuevo siglo, cuando todavía no era conocido entre nosotros. Estando de gira por México, una actriz llamada Adamari López le confesó ser una ferviente admiradora, cuando se quedaron solos en el camarín del puertorriqueño. No pudieron entonces sellar su enamoramiento porque ella estaba relacionada con un actor. Pero se reencontró con Fonsi en los Estados Unidos un tiempo después, en 2002 y ya entonces sí que se juraron amor eterno, esa expresión tan repetida y a veces tan hipócrita. La petición de mano, siguiendo el rito tradicional, se oficializó en un restaurante propiedad del novio. El 3 de junio de 2006 se casaron en San Juan de Puerto Rico. Adamari pasó por un duro trance cuando le descubrieron cáncer en un pecho. Luis Fonsi se dedicó a cuidarla al máximo. Pero cuatro años más tarde, por motivos nunca aclarados por la pareja, aquel supuestamente feliz matrimonio se fue al traste, lo que anunciaron en 2009 para al siguiente año obtener el divorcio.

Por entonces apareció en la vida del cantante una bella modelo española. ¿Fue ella la causante del divorcio de Luis Fonsi? Pudo serlo, aunque éste no lo confesara así.

El nuevo, definitivo amor del intérprete puertorriqueño, Águeda López, nació en Hornachuelos, Córdoba en 1981. Un pueblo donde, dicho sea de paso, tenía una casa quien fuera reina de Bélgica, Fabiola de Mora y Aragón. Águeda, acaba de publicar un libro de recuerdos, "La niña que siempre miraba el sol". Decimos que es autobiográfica, aunque la autora se sirve de una tercera persona, que viene a ser su "alter ego", a la que denomina Alma. Águeda refiere que en su novela, porque así la considera aunque su contenido sea de episodios vividos realmente por ella, revela sobre otras cuestiones cómo conoció, de manera inesperada al que hoy es su marido, desde que se casaron en 2014.

Águeda López desciende de una familia de agricultores. Desde muy temprana edad albergaba sueños de ser algún día como la modelo Claudia Schiffer, a la que admiraba, quizás hojeando las páginas de alguna revista. Siendo adolescente los suyos se trasladaron a Toledo, porque al padre le surgió un trabajo mejor que el que tenía. Estudiante de Bachillerato, Águeda, animada por un amigo, se presentó al concurso de Miss Toledo, que ganó. Lo que le valió para participar en el de Miss España, el año que el título fue a parar a manos de Helen Lindes.

La vida de Águeda ya sufrió un cambiazo y se mudó a Madrid, inscribiéndose en la Facultad de Ciencias de la Información. Estudios que alternaba con sus primeros desfiles como modelo. Y con veintidós años conoció por vez primera a un pretendiente, de nacionalidad mexicana. Se fue con él al país azteca, se enfrió su convivencia con aquel novio por lo que, teniendo en cuenta que llevaba unos años sin ejercer de modelo, pensó regresar a Madrid. Pero antes, quiso probar suerte en Miami, y allí desplegó todas sus ilusiones para ver si en alguna agencia la contrataban, lo que no ocurrió.

Tan desesperada se encontraba que hizo el equipaje, camino del aeropuerto, en un taxi donde el conductor, un muy comunicativo colombiano, al enterarse de las cuitas de la guapa pasajera le recomendó que lo intentara otra vez. Dicho y hecho. El taxi dio vuelta, camino de la última agencia de modelos en el centro de Miami. Esperó pacientemente unas horas hasta que la directora la recibió y viéndola tan interesada en buscar trabajo, se lo ofreció tras observar cómo lucía su cuerpo serrano en traje de baño.

Y ya optó por quedarse en Miami, donde pudo ganarse bien la vida como maniquí, que es el nombre como antes de conocía a las modelos. Cierto día en el que en un estudio fotográfico posaba para un reportaje, apareció el cantante Luis Fonsi, al que iban a realizar una sesión cuyas imágenes aparecerían en la muy importante revista "People". Cruce de miradas, presentación a través de un amigo común, y el resto, primera cita vía telefónica y un rosario de encuentros ya como dos felices enamorados, que convinieron en hacer vida común, tiempo en el que les nació en 2011 su hija Mikaela. Y en 2016 contrajeron matrimonio (el segundo para Luis Fonsi, recordamos) en un singular escenario, estado de California, rodeado de viñedos. Asistentes, los justos, familia y contados amigos. En 2016 aumentaron la familia con la llegada de un varón, Rocco.

Se da la circunstancia que el apellido López está unido a la identidad de Luis Fonsi. Primero porque como quedó dicho, su segundo apellido es López-Cepero. Luego resultó que su primera esposa se llamaba Adamari López. Y ya la segunda también, Águeda López.

Establecidos en Miami donde, como hizo en su día Julio Iglesias, Luis Fonsi se desplaza a los países del entorno para sus actuaciones, la pareja también dispone de casa en Madrid, pues queda dicho él acude a la cadena de televisión donde ejerce de jurado de intérpretes noveles. La belleza y atractivo de Águeda López ha aparecido en las páginas de "Vanity Fair" recientemente. Aunque no haya desistido de su trabajo como modelo, es sobre todo una atenta esposa que cuida amorosamente de sus hijos.