La drástica decisión de Sheila Casas tras las nuevas declaraciones de Escassi

Sheila Casas ha optado por la discreción tras las recientes declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi sobre el fin de su relación. La abogada ha asegurado que no ha seguido las informaciones y que prefiere centrarse en su vida personal y profesional sin entrar en valoraciones.

La relación entre Sheila y Escassi se dio por terminada a principios de verano, después de casi 8 meses de relación. Ambos explicaron entonces que la decisión se debía al desgaste y la incompatibilidad derivados de sus respectivos compromisos personales y profesionales. En su comunicado inicial dejaron claro que no había terceras personas implicadas y que mantenían un trato cordial.

Escassi reapareció recientemente en el programa de ¡De viernes! donde explicó su ruptura con la abogada, "Como pareja tenemos nuestras diferencias. Voy aprendiendo con todos los errores que he ido cometiendo", y añadía, "Todos sabemos que en las relaciones hay uno más enamorado que el otro, que en este caso soy yo. Dijimos que para qué íbamos a seguir si queríamos seguir caminos diferentes".

También ha contado que han querido hacer las cosas bien y mantener un buen recuerdo de la relación "Estamos muy bien juntos, pero yo tengo un trabajo bastante complicado, ella tiene también su trabajo. El verano no pintaba para estar muy bien. Pensamos en darnos un tiempo, pero como pasaron días y ninguno puso ganas...", explicaba.

Ahora la relación entre ambos parece haberse enfriado. En un reciente encuentro con medios de comunicación, Sheila Casas fue preguntada por las declaraciones de Escassi sobre la separación. Su respuesta fue tajante: "Sabes que pasa, no he visto nada. Estoy súper desconectada de todo". dejando claro que quiere permanecer al margen de cualquier polémica sin entrar en debates.

Respecto a su relación, aunque tampoco quiso entrar en demasiados detalles, insistió en que su balance es positivo: "Yo ya lo dije, tengo buen recuerdo de todo", y aunque parece que su relación está lejos de ser lo que era, siguen guardándose cariño entre ambos. Una drástica decisión para alejarse tanto del jinete como de los medios de comunicación.

Prioridad en el presente

Fuentes cercanas señalan que Sheila Casas está centrada en su entorno cercano y en sus proyectos profesionales. Alejada de la polémica, su tiempo lo centra en pasar buenos momentos con su familia y amigos.

Ahora, aprovechando el verano, hemos podido ver a la hermanada de los famosos actores compartir en redes sociales algunos momentos de sus pequeñas escapadas junto a su familia y amigos, pasando el tiempo rodeada de naturaleza y las actividades sencillas para recuperar la tranquilidad tras el fin de su mediática relación. Hace unos días pudimos ver unas imágenes de ella en el tren rumbo a su próximo destino de vacaciones junto a sus amigas. Por su parte, Escassi disfruta del verano y de planes que tienen como protagonista el mar y el surf, rodeado por supuesto de sus amigos.