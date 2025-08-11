Menú

Penélope Cruz, Quevedo o Lola Índigo: todos los invitados al último concierto de Bad Bunny

Penélope Cruz se convirtió en una de las estrellas de la noche al gritar una de las frases más icónicas de Bad Bunny: "¡Acho, PR es otra cosa!".

Penélope Cruz se convirtió en una de las estrellas de la noche al gritar una de las frases más icónicas de Bad Bunny: "¡Acho, PR es otra cosa!".
Bad Bunny actuando en San Juan, Puerto Rico. (Carlos Berríos Polanco/Sipa USA) | Cordon Press

Bad Bunny, el cantante de reguetón y trap más viral de este verano, está haciendo historia con su residencia No me quiero ir de aquí, una gira de 30 conciertos en su país natal, Puerto Rico. El primer show tuvo lugar el 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico y la tanda de conciertos terminará el 14 de septiembre.

Relacionado

La gira del cantante puertorriqueño ya ha reunido a más de medio millón de espectadores y entre el público no han faltado caras conocidas. En su concierto número 15, celebrado este domingo 10 de julio, el actor Javier Bardem, la actriz Penélope Cruz y los cantantes Lola índigo y Quevedo no han querido perderse algún concierto de esta gran gira y, por ello, se sumaron a la experiencia. Quevedo y Lola índigo, aunque intentaron pasar desapercibidos, fueron captados por las cámaras mientras disfrutaban del ambiente.

El vídeo viral de Penélope Cruz en el concierto

Los famosos fueron recibidos en ‘La Casita’, la escenografía inspirada en una vivienda puertorriqueña que forma parte del show. Desde allí, Penélope Cruz sorprendió al público al lanzar, con acento boricua, uno de los lemas más míticos de Bad Bunny: "¡Acho, PR es otra cosa!", gritó sonriente la actriz. El gesto provocó una ovación inmediata por parte del público y la convirtió en protagonista de la noche.

Durante el espectáculo, Bardem y Cruz, sonrientes y relajados, bailaron al ritmo de las canciones del cantante, que interpretó con intensidad los temas de su último disco, Debí tirar más fotos. Un show que combina música, escenografía y guiños constantes a sus raíces puertorriqueñas.

Una vez más, Benito –el verdadero nombre de Bad Bunny– ha convertido su residencia en Puerto Rico en un punto de encuentro de celebridades internacionales que acuden a su concierto para disfrutar de uno de los mejores shows de reguetón.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida