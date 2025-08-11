Penélope Cruz, Quevedo o Lola Índigo: todos los invitados al último concierto de Bad Bunny

Bad Bunny, el cantante de reguetón y trap más viral de este verano, está haciendo historia con su residencia No me quiero ir de aquí, una gira de 30 conciertos en su país natal, Puerto Rico. El primer show tuvo lugar el 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico y la tanda de conciertos terminará el 14 de septiembre.

La gira del cantante puertorriqueño ya ha reunido a más de medio millón de espectadores y entre el público no han faltado caras conocidas. En su concierto número 15, celebrado este domingo 10 de julio, el actor Javier Bardem, la actriz Penélope Cruz y los cantantes Lola índigo y Quevedo no han querido perderse algún concierto de esta gran gira y, por ello, se sumaron a la experiencia. Quevedo y Lola índigo, aunque intentaron pasar desapercibidos, fueron captados por las cámaras mientras disfrutaban del ambiente.

📲✨ Penélope Cruz, Javier Bardem, Lola Índigo y Quevedo en Puerto Rico presenciando uno de los conciertos de Bad Bunny pic.twitter.com/1XTy7Gjh0I — Alba Medina (@albammmedina) August 11, 2025

El vídeo viral de Penélope Cruz en el concierto

Los famosos fueron recibidos en ‘La Casita’, la escenografía inspirada en una vivienda puertorriqueña que forma parte del show. Desde allí, Penélope Cruz sorprendió al público al lanzar, con acento boricua, uno de los lemas más míticos de Bad Bunny: "¡Acho, PR es otra cosa!", gritó sonriente la actriz. El gesto provocó una ovación inmediata por parte del público y la convirtió en protagonista de la noche.

La actriz Penélope Cruz es quien dijo "Acho Pee Erree es otra cosa" en la casa de la residencia de Bad Bunny en su función número 15. Vía: cheeryviruet/IG pic.twitter.com/AEjBwfZTB9 — Molusco (@Moluskein) August 11, 2025

Durante el espectáculo, Bardem y Cruz, sonrientes y relajados, bailaron al ritmo de las canciones del cantante, que interpretó con intensidad los temas de su último disco, Debí tirar más fotos. Un show que combina música, escenografía y guiños constantes a sus raíces puertorriqueñas.

Una vez más, Benito –el verdadero nombre de Bad Bunny– ha convertido su residencia en Puerto Rico en un punto de encuentro de celebridades internacionales que acuden a su concierto para disfrutar de uno de los mejores shows de reguetón.