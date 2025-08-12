Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las parejas más sólidas del panorama internacional. Desde que comenzaron su relación en 2016, los rumores de boda no han dejado de sonar con fuerza pero no ha sido hasta este lunes cuando han decidido culminar la gran familia que forman con sus cinco hijos: finalmente la mediática pareja se casa en la que promete ser una de las bodas más espectaculares de su año.

Después de 9 años juntos, han decidido dar un paso más en su relación y se han comprometido. Así lo ha confesado la propia Georgina a través de sus redes sociales, emocionada y feliz: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha escrito junto a una imagen de las manos de ambos, una encima de otra, mientras se ve el impresionante anillo que Cristiano ha regalado a Georgina como regalo de pedida.

Y es que como no podía ser de otra manera, la pareja tira de ostentación y lujo para sellar su amor, algo a lo que tienen acostumbrados a sus seguidores, que ven a través de las redes sociales el alto nivel de vida de la pareja. Tal y como hemos podido sabero, gracias al joyero madrileño Ignacio Torres, al tratarse de un diamante de alta calidad, de unos 40 o 45 quilates, el precio podría ascender a la escandalosa cifra de seis millones de euros.

Por el momento no hay mucho más detalles del enlace, pero solo la noticia ha generado millones de comentarios a través de las redes sociales, por lo que se avecina uno de los eventos más importantes del año. Entre estos comentarios, destacamos los de nuestros compañeros de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, presentada por Ana Mateu y Verónica Caso: "Me imagino una boda fastuosa. A ella me la imagino preciosa, escandalosa, pero, ¿Cómo irá él? ¿Llevará un traje que brille? Yo apuesto que sí", se atreve a predecir nuestra compañera Beatriz Cortázar", "La absoluta protagonista será ella", ha contestado la periodista Bea Miranda sobre Georgina.

"¿Hasta qué punto enseñar este tipo de joyas es peligroso? No sé si lo han calibrado", se ha preguntado Ana Mateu sobre la fotografía del anillo. "Hay un tipo de joyas que las enseñas una vez y luego las meten en la caja fuerte de un banco", ha señalado Cortázar.