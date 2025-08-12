Juliana Pantoja responde a Iker Casillas tras negar su relación: "Está obsesionado conmigo"

Iker Casillas se ha visto envuelto de nuevo en una polémica con una mujer. Hace unos días salía a la luz el posible 'affaire' del exguardameta con una modelo y psicóloga colombiana de 26 años, Juliana Pantoja. Ambos disfrutaron de unas vacaciones en Cartagena de Indias y la modelo publicó algunas fotos en sus redes sociales donde se veía a los dos muy cómplices, en bañador disfrutando del mar.

Ahora, Juliana Pantoja ha intervenido en el programa ‘TardeAR’, de Telecinco, para contestar a las declaraciones de Iker Casillas, quien ha negado públicamente haber mantenido una relación con ella. La modelo y psicóloga afirma disponer de fotografías, vídeos y mensajes que acreditarían un contacto de al menos tres años con el exportero del Real Madrid.

Según su testimonio, la relación comenzó de forma casual durante un viaje de Casillas a Colombia, donde ambos se conocieron y empezaron a seguirse en redes sociales. Posteriormente, planificaron encuentros y llegaron a coincidir en viajes, incluyendo una visita a Cartagena de Indias junto a otras personas. Pantoja sostiene que el exguardameta viajó en más de una ocasión a su país para verla y que, a lo largo de este tiempo, mantuvieron comunicación frecuente a través de distintas plataformas.

¿Un encuentro casual?

La polémica se intensificó cuando Casillas desmintió públicamente cualquier relación, calificando de oportunistas a varias mujeres que han asegurado haber mantenido algún tipo de vínculo con él. Pantoja afirma que esta negativa la llevó a hacer públicas sus pruebas, que incluirían imágenes y conversaciones que, según ella, demuestran que no se trató de un simple encuentro casual.

En el programa, algunos colaboradores cuestionaron su motivación, apuntando a un posible afán de protagonismo, algo que la entrevistada ha desmentido rotundamente.

Durante la conexión, Pantoja explicó que su relación con Casillas no pasó de besos, y justificó su negativa a mantener relaciones sexuales alegando "cuestiones de higiene": "Como lo digo para que no suene tan fuerte… Era una persona que no se aseaba diariamente", expresó en plató. Sus palabras provocaron que los presentadores la interrumpieran para advertirle del posible riesgo legal de tales afirmaciones. Ella respondió que "está hablando con la verdad" y que cuenta con pruebas para respaldar sus declaraciones, aunque no mostró ninguna durante el programa.

Una actitud "obsesiva"

Según relató, Casillas la habría contactado recientemente a través de TikTok tras ser bloqueado en otras redes: "Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas", aseguró en el programa.

La modelo también expresó que el exportero le manifestó que la percibía de forma distinta a otras amistades y que, aunque él intentó avanzar, fue ella quien decidió poner límites entre los dos.