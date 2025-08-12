Pillan a Froilán en actitud "muy cariñosa" con Miri, exconcursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

Felipe Juan Froilán de Marichalar vuelve ser portada de revista. Esta vez, la prensa rosa le atribuye un posible nuevo amor. El sobrino de Felipe VI ha sido fotografiado en Ibiza junto a Miri Pérez-Cabrero, conocida por sus apariciones en programas como MasterChef y Supervivientes y creadora de contenido en redes sociales sobre recetas.

La imagen, adelantada por TardeAR y publicada por la revista ‘Semana’, muestra un abrazo entre ambos en la isla balear. Aunque no se conocen los detalles, en televisión se ha especulado sobre su posible relación sentimental por su actitud "cariñosa". También se ha planteado que ambos podrían mantener una amistad cercana.

La instantánea forma parte de la portada que Semana lanzará este miércoles. En ella se ve a Froilán, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, abrazando a la influencer, que aparece con el pelo mojado y una camiseta naranja. El sobrino del Rey Felipe VI sonríe mientras saluda afectuosamente a la joven. Según las fuentes televisivas que han comentado la imagen, no hay indicios claros de que se trate de un romance, aunque sí se puede observar la buena relación que hay entre ambos.

Quién es Miri Pérez-Cabrero

Miri Pérez-Cabrero, de 31 años, se dio a conocer en 2017 como concursante de la quinta edición de MasterChef, donde alcanzó el quinto puesto. Dos años después, en 2019, publicó el libro Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy.

En 2024 participó en Supervivientes, donde obtuvo la séptima posición. Este mismo año, la cadena ha confirmado su fichaje para la segunda edición de Supervivientes All Stars, prevista para el 4 de septiembre.

El pasado sentimental de la joven se ha visto marcado por su historia sentimental con el exfutbolista y chef Jorge Brazález, a quien conoció en su paso por Masterchef.

Tras su paso por el programa, Miri como finalista y Jorge como ganador, continuaron su relación durante casi un año, compartiendo viajes y apariciones en redes y revistas. En verano de 2018, Jorge anunció la ruptura, aunque posteriormente tuvieron varios intentos de reconciliación, llegando a definirse como "pareja abierta". Finalmente, pusieron fin a su relación de forma definitiva, manteniendo una amistad y reconociendo públicamente los momentos buenos y malos que vivieron juntos.

En los últimos años, Miri ha mantenido una relación sentimental con el joven empresario Pablo Salazar. Sin embargo, según se ha comentado en el mismo programa, la influencer habría puesto fin hace pocos meses a este romance que, precisamente, había surgido en la misma isla, Ibiza. Por este detalle, se especula que Froilán y la joven podrían estar manteniendo una relación que traspasase los límites de la amistad.